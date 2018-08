Pensione | cosa dobbiamo aspettarci

Scuola - dal primo settembre 36.700 persone in Pensione : cosa dice l'Inps : Circa 41mila domande di pensione per il personale della Scuola sono pervenute all'Inps, con un aumento delle richieste di oltre il 30% rispetto al 2017. L'Istituto di previdenza precisa di...

Quattordicesima sulla Pensione : cosa fare se non arriva : Per 3,5 milioni di pensionati l'assegno della pensione di luglio è stato abbastanza pesante. Di fatto la somma "extra" della Quattordicesima che è arriva ta nel rateo di luglio è stata accreditata a tutti quei pensionati che hanno almeno 64 anni e un reddito complessiovo fino a 2 volte il trattamento minimo previdenziale. La cifra extra che è stata accreditata con il rateo di luglio va da 336 euro a 655 euro.Ma cosa fare se manca all'appello ...

Pensione di cittadinanza : ecco in che cosa consiste : Nel contratto di governo Lega M5S viene prevista la Pensione di cittadinanza, indirizzata a chi vive sotto la soglia minima di povertà. “La nostra proposta” – illustrano i due partiti – “è rappresentata da un’integrazione per un pensionato che ha un assegno inferiore ai 780 euro mensili, secondo i medesimi parametri previsti per il reddito di cittadinanza”. Che cos’è la Pensione di cittadinanza? Grazie a questo provvedimento che si troverà ...