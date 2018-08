Pattinaggio artistico a rotelle | Campionati Italiani 2018 | Stiblj e Morandin trionfano

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2018 : Lucaroni-Tarlazzi - plebiscito di 10.0 e quarto titolo nazionale. Campagnol e Morandin avanti in Solo Dance : Nella meravigliosa atmosfera dell’Alpe Cimbra si è svolta oggi a Folgaria (Trento) la quarta giornata dei Campionati Italiani di Pattinaggio artistico a rotelle delle categorie Junior e Senior, uno degli eventi clou dell’intera stagione seguita dagli appassionati della disciplina rotellistica di tutto il mondo. La gara più attesa della giornata è stata senza dubbio quella delle coppie di artistico Senior, dominata dai meravigliosi ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2018 : super Rebecca Tarlazzi! Prima incanta con Luca Lucaroni - poi conquista il titolo nazionale nel singolo Junior : Nella tranquilla cittadina di Folgaria, perla dell’Alpe Cimbra, si stanno svolgendo in questi giorni i Campionati Italiani di Pattinaggio artistico a rotelle delle categorie Junior e Senior. La terza giornata di gare ha visto come protagonista assoluta la giovane Rebecca Tarlazzi che, in una sola giornata, ha confermato il titolo di Campionessa Italiana nella specialità del singolo Junior ed è stata protagonista di un meraviglioso short ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2018 : trionfo di Neri nel Singolo maschile - primo posto per Sanvincenti e Qualizza nel Solo Dance : Nella suggestiva cornice dell’Alpe Cimbra (Trentino) è iniziato ieri presso il Pala Folgaria (Trento) il Campionato Italiano di Pattinaggio artistico a rotelle delle categorie Junior e Senior, uno degli eventi più seguiti a livello continentale dagli amanti della disciplina visto l’altissimo tasso tecnico mostrato dagli atleti azzurri in gara. Dopo essersi portato al comando nella giornata di ieri con lo short program, nella ...

Pattinaggio artistico - la mini rivoluzione del sistema di punteggio e le modifiche principali del regolamento : tutte le novità : La nuova stagione di Pattinaggio artistico è alle porte. A partire da questa settimana infatti con l’Asian Open Figure Skating, in programma a Bangkok (Thailandia) dall’1 al 5 Agosto, inizierà ufficialmente il lungo circuito delle gare internazionali ISU Challenger Series, le quali saranno utili per iniziare ad entrare nei nuovi meccanismi del sistema di punteggio, parzialmente modificato per via delle ultime direttive regolamentari ...

Pattinaggio artistico - SHOCK Denis Ten! Muore a 25 anni accoltellato da due ladri in Kazakistan : Il pattinatore Denis Ten è morto quest’oggi a 25 anni. Una scomparsa a dir poco scioccante e ancor più assurda per le modalità. Ten è stato aggredito mentre si trovava in macchina ad Almaty da due ladri che hanno provato a rubare gli specchietti della sua automobile e che, al tentativo di difesa del kazako, hanno reagito accoltellandolo in maniera fatale. Ten è stato immediatamente soccorso dai passanti e portato in ospedale. Da lì la ...

Pattinaggio artistico - Maurizio Zandron lascia la nazionale azzurra : sarà un atleta austriaco : Cambio di nazionalità per Maurizio Zandron. Come riportato dal quotidiano Alto Adige, Il pattinatore azzurro, terzo classificato agli scorsi Campionati Assoluti di Milano, a partire dalla prossima stagione gareggerà per l’Austria grazie al doppio passaporto appena ottenuto. Con questa scelta, per ragioni regolamentari che impongono in queste circostanze un periodo di fermo di un anno rispetto all’ultima partecipazione ad una gara ...

Pattinaggio artistico - Daisuke Takahashi ritorna alle competizioni dopo quattro anni : A volte ritornano. Il pattinatore giapponese Daisuke Takahashi, Campione del Mondo e medaglia di bronzo a Vancouver nel 2010, ha annunciato un clamoroso ritorno alle competizioni dopo aver interrotto l’attività agonistica al seguito delle Olimpiadi di Sochi 2014 concluse in sesta posizione. La notizia è stata comunicata dall’atleta stesso in occasione di una conferenza stampa organizzata a Tokyo il primo Luglio. La decisione sembra ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix 2018-2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. C’è Carolina Kostner! : Nella serata di ieri tramite un comunicato L’ISU ha annunciato i partecipanti della ventiquattresima edizione del circuito Grand Prix di Pattinaggio artistico. Nella stessa nota è stata anche ufficializzata la sostituzione della Cup Of China con una nuova tappa europea nella città di Helnsiki. Per la gioia dei fan, l’inesauribile Carolina Kostner farà sognare tutto il mondo anche per questa stagione. La pattinatrice altoatesina ...

Pattinaggio artistico a rotelle - il bilancio del ct Fabio Hollan : “Le condizioni degli azzurri sono positive - si stanno addentrando sempre di più nel sistema Rollart” : La stagione sportiva di Pattinaggio artistico a rotelle sta entrando nel vivo. Dopo gli importanti appuntamenti del Trofeo Internazionale Fabio Barbieri, l’International German Cup 2018 di Friburgo e il Trofeo Sedmak-Bressan di Opicina (Trieste), nei primi giorni di giugno si sono svolti i primi Campionati Nazionali, quelli della specialità di Obbligatori, prima di una lunga serie di competizioni che vedranno nei Campionati Assoluti di ...

