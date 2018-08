“Patata | vuoi sposarmi?” Temptation Island | così Martina spiazza il pubblico

caffeinamagazine

: PATATA VUOI SPOSARMI. #TemptationIsland - trash_italiano : PATATA VUOI SPOSARMI. #TemptationIsland - simone_paciello : “PATATA vuoi sposarmi?” È la proposta di matrimonio più brutta ed emozionante che io abbia mai visto.… - FranAltomare : “Patata vuoi sposarmi?” is for boys. “È il mio lenticchio!” is for men. #TemptationIsland -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Chiusura con il botto.5, edizione condotta come sempre da Filippo Bisciglia, lascia l’amaro in bocca ai fan. Gli appassionati di gossip, pronti a vivere le storie d’amore dei protagonisti e i tradimenti dovranno adesso attendere qualche settimana: a inizio settembre, infatti, è previsto l’avvio della prima edizione diVip che sarà condotto da Simona Ventura. Dopo ventuno giorni, comunque, a tenere banco è ancora una volta la coppia formata daSebastiani e Gianpaolo Quarta. Non è andata come sperava quest’ultimo: lui, giovane ventiquattrenne, arrivato in terra sarda con l’obiettivo di capire se sarebbe potuta continuare o meno la storia con la sua ‘patata’, si è dovuto arrendere all’evidenza. La storia di questa coppia aha dato un insegnamento a casa: mai attendere. Il motivo? ...