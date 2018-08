PAT * ' Donne al centro della scena ' | al via dal 3 agosto la rassegna teatrale e

Generali : Donnet - non preoccuPATi da politica italiana - Paese è solido : Milano, 1 ago. (AdnKronos) – “Non sono preoccupato dall’Italia, la conosco bene e i suoi fondamentali economici sono solidi. L’Italia è un grande Paese con istituzioni solide e saprà difendere i propri fondamentali economici, perché in Italia l’economia conta più della politica. La politica non sarà la nostra sfida principale nei prossimi anni”. Lo ha detto il group ceo di Generali, Philippe Donnet, in ...

Giovani donne disoccuPATe - soprattutto al Sud : La questione femminile è strettamente connessa con la questione meridionale. E a dimostrarlo è la situazione del tasso di attività, e ancor di più del tasso di occupazione femminile: le regioni del Sud sono le ultime tra quelle dell'Unione Europea per entrambe gli indicatori. Il divario diventa particolarmente elevato per il tasso di occupazione, e ciò dimostra una persistente carenza di domanda di lavoro nelle ...

DEPRESSIONE : 2.8 MILIONI PERSONE IN ITALIA - ATTENZIONE AI DISOCCUPATI/ A rischio anche donne e anziani : 2.8 MILIONI di depressi in ITALIA, ATTENZIONE ai DISOCCUPATI: la patologia colpisce sempre più PERSONE nel nostro paese. Istat parla di 170mila studenti con disturbi intellettivi.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 21:56:00 GMT)

Depressione - in Italia colpisce 2 - 8 milioni di persone : donne e disoccuPATi i più a rischio : Il report dell'Istat sulla salute mentale. Dati migliori che nel resto d'Europa, ma i valori raddoppiano tra gli anziani. Record di alunni disabili a scuola: sono 170mila, e due su tre hanno disturbi intellettivi

Scafati - maxi rissa alla festa del PATrono : coinvolte anche due donne : Approfondimenti rissa violenta ad Angri, la rabbia dei residenti: 'Siamo abbandonati' 24 luglio 2018 E' di cinque denunciati il bilancio di una rissa scoppiata l'altra sera a Scafati , durante i ...

Milano - in poche ore aggredisce due donne : fermato lo scipPATore dalle 9 identità : Identificato dalle immagini delle camere di sorveglianza e fermato a Ssto San Giovanni: l'uomo era già stato identificato dalle forze dell'ordine con 9 generalità diverse

Pensioni anticiPATe : Rizzetto rassicura donne - esodati e precoci : Le ultime novita' [VIDEO] sulle Pensioni anticipate Inps arrivano direttamente da Walter Rizzetto che ieri ha fatto una diretta facebook in cui ha ribadito insieme al collega Riccardo Zucconi l’obiettivo delle tre risoluzioni presentate al Governo. Le priorita' devono essere gli esodati si deve loro concedere la nona ed ultima salvaguardia, i lavoratori che hanno alle spalle più di 40 anni di contributi, e le donne, che potrebbero, se venisse ...

L'eredita' delle donne - le nostre giornate del PATrimonio : Nel suo insieme il programma prevede visite guidate, ciclovisite, talk, spettacoli teatrali, reading originali, mostre, presentazioni di libri e persino una rassegna cinematografica e di documentari. ...

Arabia Saudita - concedere la PATente alle donne è una mossa d’immagine del governo : Da questa settimana le donne in Arabia Saudita potranno finalmente guidare. Il divieto di guida, diventato simbolo della discriminazione di genere, ha caratterizzato molte delle notizie apparse sui nostri giornali e ha visto in prima linea attiviste saudite rivendicare la possibilità di mettersi al volante. L’abolizione del divieto era stata già annunciata a settembre 2017 e rientra in una piattaforma, “Vision 2030”, che prevede ...

Uomini e Donne - Valentina Pivati contro Federica PATtacini : "Rispetta me e Mariano - stai al posto tuo!" : Valentina Pivati, ex corteggiatrice vista durante l'ultima edizione di Uomini e Donne, si è arrabbiata.La fidanzata dell'ex tronista Mariano Catanzaro, infatti, non ha affatto gradito una storia di Instagram condivisa da una delle sue ex rivali, viste durante il trono del suo fidanzato. Stiamo parlando dell'ex corteggiatrice, Federica Pattacini.prosegui la letturaUomini e Donne, Valentina Pivati contro Federica Pattacini: "Rispetta me e ...

Uomini e Donne/ Valentina Pivati contro Federica PATtacini : nuovo scontro social! (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Delle ultime coppie nate, solo due sono quelle felici. Tra Sara e Luigi è crisi ma il web non perdona la Affi Fella per un errore...(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 18:42:00 GMT)

Grande Fratello 2018 / Da Lucia Bramieri a PATrizia Bonetti : un'esperta svela tutti i ritocchini delle donne : Grande Fratello 2018, quali sono i ritocchini delle donne di questa edizione? Da Lucia Bramieri alla Orlando sino alla Bonetti: le parole dell'esperta a Nuovo(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 06:57:00 GMT)

Svolta storica in Arabia Saudita : rilasciate le prime dieci PATenti di guida alle donne : Le prime dieci licenze di guida sono state rilasciate ieri in Arabia Saudita: dal 24 giugno anche le donne potranno guidare l'automobile (ma anche entrare allo stadio e diventare imprenditrici senza il permesso del marito).Continua a leggere

In Arabia Saudita sono state consegnate le PATenti di guida a dieci donne : In anticipo di una decina di giorni rispetto alla data fissata dal governo, quando si inizierà a rimuovere il divieto di guida per le donne The post In Arabia Saudita sono state consegnate le patenti di guida a dieci donne appeared first on Il Post.