Partite di calcio | da Airasca a Cantalupa | passando per Sestriere

Live anche su TIMVISION tutte le Partite amichevoli estive del Napoli Calcio : Raggiunta l’intesa tra TIM e SSC Napoli che consentirà la trasmissione Live oltre che su Sky Sport e Mediaset Premium, all'interno della piattaforma TIMVISION, anche in mobilità, delle partite amichevoli della squadra partenopea più attese dell’estate. Si parte domenica 29 luglio con l’incontro Napoli – ChievoVerona, in diretta alle 21, disponibile nella sezione Sport per tutti i clienti abbonati a ...

Calcio - la Serie A arriva al cinema! Le Partite saranno trasmesse nelle sale e nei teatri : Dalla prossima stagione sarà possibile vedere la Serie A di Calcio anche al cinema e nei teatri. La Lega ha introdotto infatti un nuovo pacchetto chiamato Cinema e Teatro. Si tratta di una vera rivoluzione per il mondo del pallone, che prova così ad aumentare il numero degli spettatori in un modo totalmente nuovo. L’unica limitazione riguarderà la collazione delle sale, che dovranno distare almeno 80 km dallo stadio in cui viene giocata la ...

Diritti tv Serie A calcio : Sky - Dazn e Mediaset. Come e dove vedere tutte le Partite del Campionato 2018-2019 : E’ arrivata una buona nuova per tutti gli appassionati di calcio nella giornata di ieri. Mediaset ha infatti raggiunto un accordo con Perform che, sulla piattaforma Dazn, trasmetterà tre partite per ogni giornata della prossima Serie A e tutta la Serie B. Tutti gli abbonamenti a Premium Sport potranno così seguire alcuni dei match clou del nostro Campionato tra cui tutti gli anticipi del sabato (alle ore 20.30). Quello raggiunto oggi è il ...

Su Mediaset Premium ritorna il calcio : prezzo - quali Partite Serie A e come vedere : La Serie A di calcio ritorna su Mediaset Premium, anche con un qualche ridimensionamento importante. Ieri 15 luglio la pay per view del digitale terrestre ha dato annuncio circa il raggiungimento dell'accordo con Perform, detentrice della piattaforma DAZN ed aggiudicataria di uno dei tre pacchetti per la trasmissione delle partite del nostro campionato. A partire dal 1 agosto sarà attivo l'abbonamento 'Cinema & Serie TV, Sport**, DAZN e ...

Accordo Mediaset-Perform : su Premium Calcio in esclusiva tre Partite di Serie A e tutti i match di Serie B : Firmato un importante Accordo fra Mediaset e Perform. Grazie ad esso su Premium Calcio verranno trasmesse, in esclusiva, tre partite di Serie A e tutti i match di Serie B. Ecco tutti i dettagli dell’importante novità annunciata, a fine Mondiali di Russia 2018, da Mediaset dopo gli ottimi risultati portati a casa proprio con l’importantissima competizione calcistica. Accordo Mediaset- Perform: tutti i dettagli Ci sono ottime notizie ...

Calcio - Europei Under19 2018 : calendario - programma - orari e tv. C’è l’Italia - tutte le Partite degli azzurri : Dal 16 al 29 di luglio avrà inizio la fase finale degli Europei 2018 Under19 di Calcio, in Finlandia. Otto le squadre partecipanti, divise in due gironi e le prime due si qualificheranno alle semifinali del torneo e ai Mondiali Under20 2019. Le terze classificate accederanno ad uno spareggio di qualificazione alla citata rassegna iridata. Finlandia, Norvegia, Inghilterra, Italia, Ucraina, Portogallo, Francia e Turchia si contenderanno il titolo ...

Calcio in TV : a Mediaset le migliori Partite straniere di Nations League e qualificazioni a Europei 2020 e Mondiali 2022 : Uefa Nations League Mediaset c’ha preso gusto e, dopo i Mondiali 2018, ha acquistato i diritti tv della Uefa Nations League, il nuovo torneo di Calcio – detto anche Lega delle Nazioni – che da settembre sostituirà la ‘girandola’ di amichevoli delle Nazionali europee. La competizione, oltre ad assegnare il titolo alla squadra vincitrice, determinerà alcune partecipanti ai prossimi Europei 2020. Nations League 2018: ...

Calcio Uisp Mondiali Antirazzisti : da oggi si gioca - con 125 squadre in campo e Partite no stop sino a sabato : ... con un Calcio d'inizio affidato ai bambini e una stretta di mano tra tutti i partecipanti di 125 squadre, con ragazzi e ragazze provenienti da tutto il mondo. Nell'area verde di Bosco Albergati a ...

Calcio - Serie B : assegnati i diritti televisivi per il triennio 2018-21. Dove si vedranno le Partite? : Quest’oggi sono stati assegnati i diritti televisivi per il triennio 2018-21 della Serie B di Calcio. Ad aggiudicarsi il pacchetto principale è stata Perform, che si era già assicurata tre partite a giornata per la Seria, con un’offerta di 22 milioni a stagione più bonus. Le partite verranno quindi trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento Dazn. L’anticipo del venerdì sarà invece visibile anche in chiaro gratuitamente, con la ...

Mondiali Russia 2018 - domani iniziano gli Ottavi di Finale : ecco tutte le Partite ai raggi X e i pronostici di CalcioWeb : Inizieranno alle 16:00 (italiane) di domani con Francia-Argentina gli Ottavi di Finale dei Mondiali di Russia 2018: subito un big match, la partita più prestigiosa di un Tabellone che si prospetta mozzafiato tra sorprese, rivelazioni e big di sempre. ecco tutte le partite ai raggi X e i pronostici di CalcioWeb: Francia-Argentina 60%-40% La testa dice Francia, il cuore dice Argentina. Ma sulla carta non c’è paragone: i francesi sono ...

Diritti tv - per il calcio le Partite in chiaro sarebbero un guadagno. Anche economico : Si potrebbe suggerire ai “padroni” del calcio e delle tv, impegnati fino a poco tempo fa in una lunga trattativa per i Diritti televisivi del campionato di calcio di Serie A per il prossimo triennio, l’idea di trasmettere una partita top del campionato il sabato o la domenica sera su una importante televisione free. Ipotesi sicuramente mai presa in considerazione, in quanto la resa economica della pay è maggiore: va sottolineato però che l’idea ...

Calciomercato Roma - più vicino il colpo Berardi : le controPartite : La trattativa tra Roma e Sassuolo sembra ormai alla stretta finale e, riporta la 'Gazzetta dello Sport', gli agenti del giocatore starebbero già discutendo i dettagli del nuovo contratto con la ...

Calciomercato Juventus - la bomba dalla Spagna : cash + due controPartite dal Barcellona per Pjanic [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus attivissima sul mercato in vista della prossima stagione, l’obiettivo del club bianconero è costruire una squadra in lotta anche per la Champions League, nelle ultime ore mosse in entrata. Ma non è tutto arrivano importanti novità anche dalla Spagna, una bomba clamorosa che conferma l’assalto del Barcellona a Miralem Pjanic, due contropartite per abbassare le pretese bianconere di 80 ...

Mondiali Russia 2018 - risultati deludenti per Balalaika (nonostante il traino delle Partite). Dal 30 giugno più spazio al calcio : A Cologno Monzese gongolano, giustamente verrebbe da dire, per il successo dei Mondiali 2018. Ascolti record nonostante l’assenza dell’Italia, con la pubblicità che avrebbe già ripagato l’investimento fatto. Una piccola macchia però c’è e si chiama Balalaika. Il “Notti Mondiali” di Canale 5 è finito nel mirino della critica ma soprattutto ha ottenuto, considerando l’importante investimento, ascolti ...