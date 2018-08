Parma | Lucarelli entra in società | ecco il nuovo ruolo

Parma - Lucarelli entra nella dirigenza. Sarà il nuovo club manager : Lo scorso 7 maggio ha appeso gli scarpini al chiodo dopo aver riportato il Parma in Serie A dalla D. Oggi Alessandro Lucarelli ha deciso: entrerà nella dirigenza della squadra emiliana. Il club ha ...

Alessandro Lucarelli duro sul “caso Parma” - poi svela un’offerta arrivata da… Cristiano! : Alessandro Lucarelli ha deciso di dire basta col calcio giocato dopo la promozione con il Parma, no secco anche al fratello ed al Livorno Alessandro Lucarelli, intervistato da Skysport, ha parlato della ben nota situazione legata al Parma calcio ed al processo per gli sms di Calaiò ai colleghi dello Spezia: “A differenza delle notizie che arrivano da fuori, noi siamo tranquilli. Siamo con la coscienza pulita, sia come squadra che ...

Lucarelli : 'Nessuno getti fango sul Parma - il Palermo cerca visibilità. Mercato? Mi ha cercato mio fratello' : 193 volte in serie A con la maglia del Parma, che ha trascinato dal fallimento alla serie A. Lucarelli, 41 anni il prossimo 22 luglio, non ci sta. E respinge le accuse. Dal ritiro di Prato allo ...

Caos Parma - Lucarelli è un fiume in piena : “chi si agita per strumentalizzare il tutto - ecco cosa deve fare” : Il capitano del Parma, adesso diventato dirigente dopo il ritiro, ha espresso il proprio punto di vista sulla vicenda che coinvolge il club emiliano E’ un periodo difficile per il Parma e per Alessandro Lucarelli, protagonista di una tripla promozione dalla D alla A che adesso rischia di essere infangata. Foto LaPresse – Tano Pecoraro I messaggi inviati da Calaiò a due giocatori dello Spezia rischiano di costare la retrocessione agli ...

Alessandro Lucarelli vero capitano : il tatuaggio da brividi per il Parma [VIDEO] : Alessandro Lucarelli vero capitano, il difensore è riuscito nell’impresa di riportare in Serie A il Parma prima di annunciare l’addio. Adesso il tatuaggio che ha fatto emozionare i tifosi gialloblu. Tre le date indelebili sulla pelle: 17.04.2016, il ritorno tra i professionisti con la promozione in Lega Pro, 17.06.2017, la promozione in B a Firenze, 18.05.2018, la notte di Spezia ed il delirio per la promozione in Serie A. ECCO IL ...

Parma - Lucarelli addio commosso al calcio : “tifosi statemi vicino” - la maglia numero 6 verrà ritirata : Alessandro Lucarelli ha parlato ai suoi tifosi dopo la promozione del Parma in Serie A, il capitano lascia il calcio dopo una splendida carriera Alessandro Lucarelli ha deciso di dire basta. Dopo la favolosa cavalcata del suo Parma dalla serie D, culminata con la promozione in Serie A, il capitano del club parmigiano ha dato l’addio al calcio. In un Tardini vestito a festa, ieri Lucarelli ha parlato ai tifosi: “È dura ragazzi. Ho ...

