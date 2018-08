Parma | Alessandro Lucarelli nuovo club manager

Alessandro Lucarelli duro sul “caso Parma” - poi svela un’offerta arrivata da… Cristiano! : Alessandro Lucarelli ha deciso di dire basta col calcio giocato dopo la promozione con il Parma, no secco anche al fratello ed al Livorno Alessandro Lucarelli, intervistato da Skysport, ha parlato della ben nota situazione legata al Parma calcio ed al processo per gli sms di Calaiò ai colleghi dello Spezia: “A differenza delle notizie che arrivano da fuori, noi siamo tranquilli. Siamo con la coscienza pulita, sia come squadra che ...

Anche il Parma ha il suo giocatore di FIFA : è Alessandro "YeT_Baz" Bazzani : Al termine del torneo, il nuovo giocatore del Parma eSports ha dichiarato: 'È una grande soddisfazione! Il mondo eSports è sempre più in sviluppo, e speriamo che in Italia cresca sempre di più. La ...

Alessandro 'YeT_Baz' Bazzani è il pro player ufficiale del Parma!

Alessandro Lucarelli vero capitano : il tatuaggio da brividi per il Parma [VIDEO] : Alessandro Lucarelli vero capitano, il difensore è riuscito nell’impresa di riportare in Serie A il Parma prima di annunciare l’addio. Adesso il tatuaggio che ha fatto emozionare i tifosi gialloblu. Tre le date indelebili sulla pelle: 17.04.2016, il ritorno tra i professionisti con la promozione in Lega Pro, 17.06.2017, la promozione in B a Firenze, 18.05.2018, la notte di Spezia ed il delirio per la promozione in Serie A. ECCO IL ...

Parma - la Spagna celebra Alessandro Lucarelli : 'Il calciatore più leale del mondo' : ... La historia del futbolista más leal del mundo: "Ya me puedo retirar feliz" , La storia del calciatore più leale del mondo: "Ora posso ritirarmi felice", . Il noto giornale sportivo ha ricostruito l'...