Parà morto in caserma | un arresto per la morte di Emanuele Scieri

Parà morto nel 1999 - un arresto : 10.28 Un ex paracadutista è ai domiciliari per la morte,nel '99, di Emanuele Scieri: il corpo fu trovato sotto una torretta (ma lontano dal punto di caduta) nella caserma pisana della Folgore. Già all'epoca dei fatti il suicidio parve dubbio. Oggi la commissione parlamentare d'inchiesta e la Procura pisana concordano: la morte del 26enne fu la tragica conseguenza di un atto di nonnismo. Un'aggressione a Emanuele che poi sarebbe salito sulla ...

Emanuele Scieri - non si è suicidato il Parà morto in caserma/ Ultime notizie - un arresto dopo 19 anni : Emanuele Scieri non si è suicidato: svolta nel caso del parà morto in caserma a Pisa 19 anni fa. Ultime notizie, un arresto per concorso in omicidio: cosa avvenne quel 16 agosto '99?(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 09:58:00 GMT)

Svolta nelle indagini sul Parà trovato morto in caserma a Pisa nel 1999 : un arresto : Ci sarebbe un arresto nell'ambito delle indagini sulla morte di Emanuele Scieri, il parà di leva siracusano trovato morto il 16 agosto di 19 anni fa nella caserma Gamerra di Pisa, sede del centro di addestramento della Folgore. La procura non ha rilasciato commenti ma ha convocato una conferenza stampa per illustrare gli sviluppi dell'inchiesta.Scieri, 26 anni, una laurea in giurisprudenza e già praticante in uno studio legale, ...

Parà morto in caserma - 19 anni dopo la svolta : Emanuele Scieri non si è suicidato. Un arresto : Una conferenza stampa per illustrare, quasi vent’anni dopo, gli sviluppi nelle indagini sulla morte di Emanuele Scieri, militare di leva a Pisa, trovato cadavere nella caserma dei Paracadutisti Gamerra di Pisa nell’agosto del 1999. Un caso archiviato come suicidio e per cui adesso sarebbero invece stati trovati dei responsabili con una persona arre...

Brindisi - rapinatore morto nella sparatoria durante assalto al bancomat : due agenti indagati : Brindisi - Sono due i poliziotti indagati per omicidio colposo per la morte di un pregiudicato in una sparatoria avvenuta sabato 21 luglio a Brindisi tra una banda armata che stava tentando di ...

Canada - sparatoria a Toronto : un morto e 13 feriti. L’assalitore ripreso mentre entra in azione con la pistola in pugno : Un uomo ha aperto il fuoco nel quartiere di Greektown, a Toronto, in Canada, nella notte, uccidendo una persona e ferendone altre 13. Anche l’attentatore è morto, ucciso durante uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine. L’altra vittima è una giovane donna, ha detto il capo della polizia Mike Saunders, aggiungendo che è ancora presto per sapere le motivazioni dell’uomo. Una delle persone rimaste ferite, una ragazza, versa in condizioni ...

Los Angeles - si barrica in un supermarket e inizia a sparare : un morto. I testimoni : «Volavano proiettili ovunque» : Paura ad Hollywood, dove un teenager armato in fuga è entrato in un supermercato e ha tenuto in ostaggio almeno 20 persone per ore prima di arrendersi, anche se alcuni testimoni parlano di...

Spara alla moglie e si butta - è morto : ANSA, - PARMA, 17 LUG - E' morto nel reparto di Rianimazione al Maggiore di Parma Carlo Pibiri, l'uomo di 66 anni che domenica mattina aveva ferito, Sparandole al volto, la compagna di 52 anni e che ...

MILANO - INCIDENTE A PALAZZO REALE : LUCA LOVATI MORTO/ Ultime notizie : prepara mostra e cade dalla scala : MILANO, INCIDENTE sul lavoro a PALAZZO REALE: MORTO un operaio di 70 anni. Ultime notizie, l'uomo è caduto durante l'allestimento di una mostra: precipitato da oltre 5 metri(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 17:27:00 GMT)

Trento - precipita con parapendio : morto turista tedesco : Trento, precipita con parapendio: morto turista tedesco Trento, precipita con parapendio: morto turista tedesco Continua a leggere L'articolo Trento, precipita con parapendio: morto turista tedesco proviene da NewsGo.

Non si apre paracadute : morto basejumper bolognese/ Ultime notizie Reggio Emilia : procura apre un’inchiesta : Reggio Emilia, non si apre paracadute: morto basejumper bolognese dopo lancio dalla Pietra di Bismantova. procura apre un'inchiesta sulla morte di Alessio Stipcevich.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:24:00 GMT)

Non si apre paracadute - morto sul colpo : 17.28 Un paracadutista bolognese di 42 anni è morto durante un lancio dalla Pietra di Bismantova, Appennino reggiano. L'uomo ha fatto tre lanci e al terzo, per circostanze ancora al vaglio del nucleo radiomobile, il paracadute non si è aperto e lui si è schiantato al suolo. La Procura di Reggio Emilia ha aperto un'inchiesta.

Basket - SHOCK : Tyler Honeycutt ucciso dopo una sparatoria con la polizia! Trovato morto in casa : Sembra avvolta nel mistero la morte di Tyler Honeycutt, avvenuta nelle scorse ore a Los Angeles. Il giocatore, che era di proprietà del Khimki Mosca, è stato Trovato senza vita in casa al termine di una sparatoria con alcuni agenti di polizia. Di chiara c’è solo la dinamica dei fatti: Honeycutt, dalla sua casa di Sherman Oaks, un piccolo distretto di Los Angeles, si sarebbe barricato in casa la scorsa notte, dopo aver causato una ...

Tragedia Honeycutt - morto dopo una sparatoria con la Polizia : ROMA - Una tragica notizia è rimbalzata in queste ore dagli Stati Uniti: il giocatore del Khimki Mosca Tyler Honeycutt è morto in seguito a uno scontro a fuoco con la Polizia di Los Angeles. L'ala ...