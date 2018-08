Il Papa cambia il Catechismo : «La pena di morte è inammissibile - va abolita in tutto il mondo» : Decisione in linea con il Magistero dei papi, da Wojtyla a Ratzinger Ad accompagnare il Rescritto, c'è una lettera del cardinale Ladaria ai vescovi di tutto il mondo, in cui il prefetto della ...

Migranti - Salvini 'Aquarius a Valencia - qualcosa sta cambiando'. Papa 'Gesti concreti di solidarietà' : ROMA - L'arrivo dell' Aquarius a Valencia diventa un caso politico internazionale. Matteo Salvini non si lascia sfuggire l'occasione per cogliere da questo evento un segno - dal suo punto di vista - ...

Migranti - Papa Francesco : “Sono persone - non numeri. Bisogna cambiare mentalità - l’altro non è una minaccia” : “Nella questione della migrazione non sono in gioco solo numeri, bensì persone, con la loro storia, la loro cultura, i loro sentimenti e le loro aspirazioni. Queste persone, che sono nostri fratelli e sorelle, hanno bisogno di una protezione continua, indipendentemente dal loro status migratorio. I loro diritti fondamentali e la loro dignità devono essere protetti e difesi”. Mentre la nave Aquarius con 629 persone a bordo è ancora in ...

Papa Francesco : “La sfida è una strategia globale su energia e cambiamenti climatici” : “Occorre individuare una strategia globale di lungo termine, che offra sicurezza energetica e favorisca in tal modo la stabilità economica, protegga la salute e l’ambiente e promuova lo sviluppo umano integrale, stabilendo impegni precisi per affrontare il problema dei cambiamenti climatici”. Così il Papa ai partecipanti al Simposio per i dirigenti delle principali imprese del settore petrolifero, del gas naturale e di altre ...