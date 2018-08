Papa | “Pena di morte è inammissibile” Cambia catechismo della Chiesa cattolica

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 agosto 2018)Francescoil, stabilendo che la pena di“è inammissibile“. La precedente versione, approvata da Woityla negli anni ’90, recitava che “l’insegnamento tradizionalenon esclude, supposto il pieno accertamento dell’identità eresponsabilità del colpevole, il ricorso alla pena di, quando questa fosse l’unica via praticabile per difendere efficacemente dall’aggressore ingiusto la vita di esseri umani”. Ora invece la svolta con un rescritto a firma del cardinale Luis Ladaria: “Lainsegna, alla luce del Vangelo, che la pena diè inammissibile perché attenta all’inviolabilità e dignitàpersona, e si impegna con determinazione per la sua abolizione in tutto il mondo”. Il rescritto, che verrà pubblicato oggi (mercoledì due agosto) sull’Osservatore ...