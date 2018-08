Papa | inammissibile la pena di morte; S Sede ne chiede abolizione in tutto il mondo

agi

(Di giovedì 2 agosto 2018) Ladi"è". E la Santa"si impegna con determinazione per la suainil". Lo affermaFrancesco che ha approvato una modifica al testo del Catechismo della Chiesa Cattolica, disponendo che venga tradotta nelle diverse lingue e inserita in tutte le edizioni. "Per molto tempo - ricorda ilnel 'rescritto pubblicato oggi - il ricorso alladida parte della legittima autorità, dopo un processo regolare, fu ritenuta una risposta adeguata alla gravità di alcuni delitti e un mezzo accettabile, anche se estremo, per la tutela del bene comune. Oggi è sempre più viva la consapevolezza che la dignità della persona non viene perduta neanche dopo aver commesso crimini gravissimi. Inoltre, si è diffusa una nuova comprensione ...