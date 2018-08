Papa | inammissibile la pena di morte La Santa Sede ne chiede abolizione in tutto il mondo

Papa : inammissibile la pena di morte; S.Sede ne chiede abolizione in tutto il mondo : La pena di morte "è inammissibile". E la Santa Sede "si impegna con determinazione per la sua abolizione in tutto il mondo". Lo afferma Papa Francesco che ha approvato una modifica al testo del Catechismo della Chiesa Cattolica, disponendo che venga tradotta nelle diverse lingue e inserita in tutte le edizioni. "Per molto tempo - ricorda il Papa nel 'rescritto pubblicato oggi - il ...