Papa Francesco | pena di morte inammissibile Cambia il Catechismo | La

Papa Francesco : “La pena di morte è sempre inammissibile - la vita umana è sacra” : Papa Francesco ha riscritto il catechismo: "La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona". Comunità di Sant'Egidio: "Con questa decisione ogni cattolico è oggi chiamato a essere costruttore di un mondo senza pena di morte".Continua a leggere

Papa Francesco : non avere lavoro toglie la dignità : Troverete sicuramente la ragione: c'è una risistemazione dell'economia mondiale, dove l'economia, che è concreta, lascia il posto alla finanza, che è astratta. Al centro c'è la finanza, e la finanza ...

Papa Francesco contro il dio denaro : 'Moderno idolo che ruba la vita e porta alla solitudine' : di Franca Giansoldati CITTA' DEL VATICANO - L'idolatria è un peccato grave e il dio denaro resta l'idolo per eccellenza. Papa Francesco si scaglia contro la generale tendenza a misurare tutto con i ...

Vende biglietti falsi per vedere Papa Francesco a Palermo : Ha cercato di Vendere biglietti falsi per vedere Papa Francesco il prossimo 15 settembre a Palermo. La Curia sottolinea sono gratis.

Mattarella 'con' il Papa : "migranti sono i nuovi schiavi"/ Monito Francesco : "non sono merce ma persone umane" : Mattarella col Papa: 'migranti nuovi schiavi'. Giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani che coinvolge circa 40 milioni di persone.

Papa Francesco accetta le dimissioni del vescovo di Adelaide che coprì abusi pedofilia : Papa Francesco ha accolto le dimissioni di monsignor Philip Wilson, il vescovo di Adelaide, in Australia, condannato a 18 mesi di carcere per aver coperto gli abusi sessuali di un sacerdote. E' il più alto prelato cattolico al mondo ad aver ricevuto ad una simile condanna. I crimini di cui Monsignor Wilson era a conoscenza e che non avrebbe riportato alla polizia sarebbero avvenuti negli anni Settanta nella regione di Hinger da parte ...

Migranti - Papa Francesco : “Rotte utilizzate anche da trafficanti e sfruttatori per reclutare le vittime della tratta” : “È responsabilità di tutti denunciare le ingiustizie e contrastare con fermezza questo vergognoso crimine della tratta di persone“. Papa Francesco, al termine dell’Angelus in piazza Francesco, ricorda così oggi la Giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani promossa dall’Onu, che si celebra domani. Il Pontefice sottolinea che “questa piaga riduce in schiavitù molti uomini, donne e bambini con lo scopo dello ...

'Impegno di solidarietà per gli ultimi' - Papa Francesco - : Roma, 29 lug., askanews, - 'Di fronte al grido di fame - ogni sorta di 'fame' - di tanti fratelli e sorelle in ogni parte del mondo, non possiamo restare spettatori distaccati e tranquilli'. Lo ha ...