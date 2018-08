Paolo Bolognesi | Vi racconto gli ultimi segreti sulla strage di Bologna

huffingtonpost

(Di giovedì 2 agosto 2018) Per, presidente dell'Associazione vittime delladidi cui ricorre oggi il 38mo anniversario,carneficina alla stazione non c'è alcun mistero. "Non ci sono misteri, ma solo: i misteri hanno a che fare con le religioni, iinvece con le protezioni di cui hanno goduto personaggi e strutture".All'HuffPost,racconta gliche la tenacia dei parenti delle vittime, e anche il caso, hanno fatto emergere neglimesi.Quali?"Il primo è saltato fuori in modo assolutamente casuale durante i lavori della Commissione d'inchiestadi via Fani e l'assassinio di Aldo Moro, che ha lavorato per quattro anni nella scorsa legislatura. Ebbene ricostruendo la vita del titolare del bar Olivetti - l'insolito caffè posto all'angolo tra via Stresa e via Fani, che secondo i lavori della ...