Pallavolo – Nazionale Maschile | domani il primo test match contro l’Olanda | ecco come

Pallavolo - Nazionale femminile : weekend di lavoro a Roma - lunedì si parte per l’Olanda : La Nazionale femminile di Pallavolo si allena in vista del torneo Rabobank Super Series Volleyball Dopo alcuni giorni di riposo la Nazionale seniores femminile nella tarda serata di domani si radunerà nuovamente al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, per svolgere delle sedute d’allenamento sabato e domenica. lunedì mattina è in programma la partenza per l’Olanda, dove l’Italia sarà impegnata nel torneo Rabobank Super ...

Pallavolo - si avvicinano i Mondiali per la Nazionale maschile e quella femminile : le sensazioni degli azzurri : Si avvicinano gli appuntamenti clou della stagione 2018, la Nazionale maschile e quella femminile pronte per i rispettivi Campionati Mondiali Monica De Gennaro, libero titolare della formazione femminile, è da poco rientrata dal viaggio di nozze, necessariamente posticipato per consentirle la partecipazione alla Volleyball Nations League, con il marito Daniele Santarelli, suo allenatore all’Imoco Volley Conegliano e da poco divenuto ...

Rai Sport - a Settembre F1 Monza - Nazionale - Champions - U21 - Mondiali Ciclismo e Pallavolo : La stagione agonistica 2018/19 riparte magnificamente sulle reti Rai. Dal prossimo mese di Settembre transiteranno: la Formula 1, il calcio con le partite della Nazionale, UEFA Champions League e Under 21, i Campionati Mondiali di Pallavolo Maschile e Femminile e i Mondiali di Ciclismo su strada. Un Settembre di grande Sport, ricco di importantissimi eventi di livello mondiale, in grado di catalizzare l’attenzione ...

Pallavolo – La Nazionale maschile a Cavalese affronta l’Olanda per due amichevoli estive : Nazionale maschile: il 3 e 4 agosto a Cavalese due amichevoli contro l’Olanda La Nazionale seniores maschile si radunerà nuovamente a Cavalese lunedì 23 luglio per un collegiale che terminerà sabato 28. Questo l’elenco degli atleti convocati dal ct azzurro Gianlorenzo Blengini: Michele Baranowicz, Davide Candellaro, Simone Giannelli, Filippo Lanza, Gabriele Maruotti, Daniele Mazzone, Gabriele Nelli, Simone Parodi, Luigi Randazzo, Salvatore ...

Pallavolo - lunedì scatta il ritiro della Nazionale italiana maschile in vista del Campionato del Mondo : In vista dei Campionati del Mondo in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre, la Nazionale italiana maschile di Pallavolo si radunerà lunedì Sta per concludersi il periodo di riposo della Nazionale maschile che lunedì 16 in serata tornerà a radunarsi come da tradizione a Cavalese (TN). In Val di Fiemme il gruppo allenato da Gianlorenzo Blengini comincerà così ufficialmente la sua preparazione in vista dei Campionati del Mondo ...

Pallavolo – Italia femminile : la Nazionale in raduno a Roma da lunedì : Nazionale femminile: da lunedì le azzurre si radunano a Roma Da lunedì 9 luglio la Nazionale seniores femminile si radunerà a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, per un collegiale che terminerà il 20 luglio. Sedici le atlete convocate dal Commissario Tecnico Davide Mazzanti: Lucia Bosetti (dal 10 luglio), Carlotta Cambi, Cristina Chirichella (dall’11 luglio), Anna Danesi, Monica De Gennaro, Paola Egonu, Sarah ...

Pallavolo - Andrea Truocchio convocato in Nazionale U20 : Andrea Truocchio, pallavolista del Modena Volley, è stato convocato per il ritiro della Nazionale Italia Under 20 Altra bella soddisfazione per il settore giovanile di Modena Volley, il centrale Andrea Truocchio è stato infatti convocato dal tecnico Monica Cresta per un collegiale di preparazione agli europei di categoria in programma in Olanda e Belgio dal 14 al 22 luglio. La Nazionale Under 20 Maschile resterà in ritiro a Montesilvano (PE) ...