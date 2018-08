Palermo | la bellezza dei murales salverà Ballarò

Palermo - due passi in città. Tra cisterne in eternit e spazzatura anche la bellezza fatica a respirare : Facciamo due passi, vi va? Lo so, siamo a Palermo e ci sono più di 30 gradi, ma voglio mostrarvi le infinite meraviglie che regala la città. Specialmente a voi, che ci venite per la prima volta. Andiamo verso il centro, il più grande centro storico di tutta Europa, ricco di bellezze architettoniche e monumenti. Venite, venite, vi faccio strada io, se no rischiate di perdervi. Questa è via Roma. L’hanno costruita 150 anni fa e all’epoca era ...