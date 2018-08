Palermo 30 giugno 2018 | Convegno sulla riforma del terzo settore organizzato

Palermo - ferito migrante : “Sporco negro”. Razzismo : otto attacchi da giugno. Salvini : “L’allarme è un’invenzione della sinistra” : E’ accaduto a Partinico, nel palermitano, dove un 19enne senegalese richiedente asilo, che lavora come cameriere in un bar di piazza Caterina, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi che gli hanno procurato ferite al labbro e alle orecchie. Dopo bracciante ucciso a Vibo Valentia il 3 giugno, episodi si sono verificati a Roma, Vicenza, Caserta, Latina e Forlì. Ma il ministro dell’Interno minimizza: “La pazienza degli italiani ...

Palermo : Istat - a giugno indice prezzi al consumo +0 - 5% : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - A Palermo l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) nel mese di giugno ha fatto registrare una variazione congiunturale 1 pari a +0,5% (a maggio era +0,3%). Rispetto a giugno 2017 si è invece registrata una variazione tendenziale pari a +

Manifesta 12 - la biennale nomade contemporanea a Palermo : dal 16 giugno al 4 novembre : Volenti o nolenti, il centro dell’Europa culturale, politica, migratoria, è sempre lì. Palermo, la Sicilia, Manifesta 12. E visti gli istinti facili del periodo, se sentite parlare di cultura, e migranti, meglio non mettere subito mano alla pistola (è una semi citazione da Goebbels, per carità). Perché la biennale nomade contemporanea dedicata alla creatività contemporanea – Manifesta 12, appunto – apre i battenti nel capoluogo siciliano ...

Arresto del consumo di suolo e riuso dei suoli urbanizzati : il 22 giugno il convegno a Palermo : Venerdì 22 giugno a Palermo, ore 15:00 nell’aula Capitò della Scuola Politecnica (edificio 7, viale delle Scienze) il Forum Salviamo il Paesaggio e le associazioni ambientaliste siciliane organizzano un incontro pubblico per discutere i contenuti della recente proposta di norma nazionale del Forum: “Norme per l’Arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoli urbanizzati”. Tavola rotonda introdotta dai due componenti siciliani del ...

Marina Militare : nave Vespucci in sosta a Palermo dall’8 all’11 giugno : dall’8 all’11 giugno la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare farà sosta, dopo una lunga assenza durata ben 20 anni, a Palermo per rendere omaggio alla città recentemente nominata “capitale italiana della cultura 2018”. La “nave più bella del mondo”, dopo la consueta sosta lavori invernale finalizzata alla manutenzione e al miglioramento generale delle strutture, riprende così a navigare per svolgere la prima fase della Campagna ...

Calcio - Semifinale d’andata Playoff Serie B : oggi Venezia-Palermo (6 giugno). Programma - orario d’inizio e tv : oggi mercoledì 6 giugno si gioca Venezia-Palermo, Semifinale d’andata dei Playoff di Serie B. In laguna andrà in scena il primo atto della doppia sfida che vale un posto nella Finale contro la vincente di Frosinone-Cittadella dove verrà assegnata l’ultima promozione nella prossima Serie A. I veneti si presentano all’appuntamento dopo aver surclassato il Perugia nel turno preliminare mentre i siciliani hanno disputato una buona ...

Palermo "Beer Bubbles" - al via spettacoli e workshop dal 7 al 9 giugno. : "Beer Bubbles", al via spettacoli e workshop dal 7 al 9 giugno. Non solo birra ma anche tre giorni di laboratori e di spettacoli al "Beer Bubbles", il Festival della birra artigianale in programma a Palermo dal 7 al 9 giugno, in via Maqueda nel tratto chiuso per l'occasione da mezzogiorno a mezzanotte dai Quattro ...

Da Palermo a Siracusa celebrata la Festa del 2 Giugno : ... concesse con decreto del Presidente della Repubblica a quanti deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra; medaglia d'oro di 'Vittima del ...

Palermo : dal 7 al 9 giugno capitale della birra - torna il 'Beer Bubbles' (2) : (AdnKronos) - "Per la prima volta questa parte della città diventa pedonale e Beer Bubbles rappresenta il progetto migliore per lanciare questa iniziativa" ha aggiunto il sindaco. La manifestazione ha portato a Palermo 20 birrifici artigianali, presentando alcune tra le aziende emergenti del settore

Palermo : dal 7 al 9 giugno capitale della birra - torna il 'Beer Bubbles' : Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - Dal 7 al 9 giugno Palermo "sarà anche capitale italiana della birra". Così il sindaco Leoluca Orlando ha presentato oggi, a Palazzo delle Aquile, la terza edizione del 'Beer Bubbles', il festival della birra che la prossima settimana animerà le strade del centro storic

Aeroporti : a Palermo boom di passeggeri in transito per ponte 2 giugno - +33% : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Saranno circa 71.500 i passeggeri (+32,76% rispetto al 2017) che, secondo le stime del servizio statistiche della Gesap, transiteranno dall'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo tra l'1 e il 3 giugno. In crescita anche i movimenti: +24,50% grazie all’aumento dei voli

Governo : 2 giugno - da Palermo pullman per manifestazione M5S a Roma : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - Anche una delegazione di attivisti e portavoce del M5S Palermo parteciperà il 2 giugno alla manifestazione organizzata dal Movimento il 2 giugno a Roma. "Facciamoci sentire - si legge sull'evento della pagina Facebook del Movimento di Palermo - E' importante che lo fac