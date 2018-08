wired

Paesaggi in barattolo

(Di giovedì 2 agosto 2018) Inscatolare idella propria infanzia in barattoli attraverso la doppia esposizione, è questo il progetto fotografico dell’artista finlandese Christoffer Relander, che nella doppia serie Jarred & Displaced, realizzata con una Nikon D800E, si emancipa dai luoghi del suo passato grazie a un lavoro allo stesso tempo artistico e psicologico. Come specifica Relander, si tratta di doppie esposizioni e non di elaborazioni create con software esterni: il risultato ha un effetto fiabesco e surreale. Per apprezzare il progetto potete dare un’occhiata agli scatti nella nostra gallery qui in alto, mentre se volete conoscere meglio l’artista visitate il suo sito.inWired.