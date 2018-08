Pa | primo via libera all' assunzione di 8 000 tra poliziotti | carabinieri | finanzieri e

In via primo settembre a Messina - è crollato un cornicione : Anche questa volta fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone, ma da quello che si è visto , alla fine c'è mancato poco per non dover raccontare di morti. Oggi pomeriggio in via Primo ...

Esodo estivo - nel weekend il primo test per il piano Viabilità Italia : Esodo estivo, nel weekend il primo test per il piano Viabilità Italia Le autorità hanno predisposto un rafforzamento dei controlli delle forze di polizia, con 1.400 pattuglie della Stradale, e misure di coordinamento con Anas, che prevedranno anche l’utilizzo di elicotteri. Inoltre su 22 tratte entreranno in azione i nuovi ...

Al via il Vertical Movie - il primo festival di video verticali : Che cos’è il VerticalMovie festival? È il primo festival di video Verticali girati con lo smartphone o con altri dispositivi professionali. Ideato e scritto da Salvatore Marino che ne è direttore artistico, e realizzato da Maurizio Ninfa (Interproject Event s.r.l.), VerticalMovie si svolgerà a Roma in Piazza del Popolo dal 20 al 23 settembre 2018 in un anfiteatro creato ...

ATP Bastad – Fognini - primo step archiviato : “grande soddisfazione - adesso doccia e provo a vincere il doppio” : Grande soddisfazione per Fabio Fognini dopo la vittoria nella finale dell’ATP di Bastad contro Gasquet: adesso testa alla seconda finale, quella di doppio insieme a Bolelli Il primo step è stato archiviato: Fabio Fognini ha vinto la finale in singolare di Bastad, battendo Richard Gasquet in 3 set. adesso l’azzurro avrà un po’ di tempo per farsi una doccia e recuperare un po’ di energie prima dell’altra finale, ...

Fortnite : al via i festeggiamenti per il suo primo compleanno : Fortnite compie gli anni e i giocatori potranno festeggiare il suo primo compleanno attraverso un evento a tema, naturalmente a tempo limitato, riporta VG247.Epic ha annunciato che l'evento celebrativo giungerà la prossima settimana, a partire dal 24 luglio per la precisione, e sarà possibile ottenere oggetti di personalizzazione speciali proprio in occasione del compleanno di Fortnite.Gli oggetti saranno ottenibili completando le quest e le ...

Goiat - il primo orso ribelle con un "foglio di via" Dopo la Slovenia - ora anche Barcellona lo caccia : C'è un orso ribelle in Spagna, sta sui Pirenei e si chiama Goiat. Pesa circa 200 chili e, dal suo arrivo, sta facendo parlare di sé 'come se fosse un bambino cattivo con artigli molto affilati', dice ...

In viaggio per il primo giorno di vacanza - poi lo schianto : prof di liceo muore in autostrada : Erano appena partiti, in quello che era il loro primo giorno di vacanza che però si è trasformato in tragedia. Cristina Marconi, 58enne insegnante in un liceo di Mantova, è morta in un incidente stradale lungo...

I ‘Laghi aumentati’ - al via il primo percorso naturalistico digitale : I ‘Laghi aumentati’ sono il nuovo progetto di valorizzazione a realtà aumentata che da domenica prossima animerà la passeggiata naturalistica del Parco Archeologico Didattico del Livelet nel Comune di Revine Lago, in provincia di Treviso. Il percorso prende letteralmente vita in un tour interattivo a cielo aperto con cinque diverse installazioni. Muniti di smarthphone e dell'apposita applicazione, i visitatori potranno così incontrare e muoversi ...

Costruzioni : al via primo forum italiano Fidec : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Al via i lavori del Fidec, il primo forum italiano delle Costruzioni, promosso da Ance (Associazione nazionale costruttori edili), che mette insieme tutta la filiera del settore: architetti, ingegneri, geometri, professionisti e imprese della manifattura. Fidec non è un singolo evento, né la classica fiera, ma un’iniziativa nata per connettere tutti i protagonisti delle Costruzioni attraverso una ...

Ansaldo Sts : attivato primo sistema ferroviario autonomo al mondo in Australia : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – La tecnologia di Ansaldo Sts, società del gruppo Hitachi, ha permesso a Rio Tinto di attivare il primo sistema ferroviario autonomo al mondo per il trasporto merci. E’ la società, in una nota, a dirsi “orgogliosa” del successo della prima corsa treno della prima linea al mondo interamente automatica per il trasporto merci su rotaia da parte di Rio Tinto, il 10 luglio 2018 da Tom Price ...

