Ora Brizzi chiede i danni a chi lo ha denunciato

Brizzi - chiesta archiviazione su una vicenda su cui c’è ancOra molto da discutere : Ieri è stata una giornata campale, in materia di diritti delle donne. Da una parte, c’è stata la richiesta d’archiviazione per le accuse di molestie mosse al regista Fausto Brizzi, dall’altra la mozione di sfiducia per l’assessore alla cultura di Pisa, condannato per stalking, è stata respinta. Partiamo dal caso Brizzi. Come ricorderete il polverone era stato alzato dal programma Le iene, che aveva portato in televisione 10 donne – alcune a ...