Operazione della Dia Messina | in manette politici e imprenditori

Operazione della Dia di Messina - in manette politici e imprenditori : Palermo, 2 ago., askanews, - Dalle prime ore del mattino, la DIA di Messina, in sinergia con il centro Operativo di Catania, supportata dai Centri e Sezioni di Reggio Calabria, Palermo, Bari, Roma, ...

*Operazione della Dia di Messina - in manette politici e imprenditori : Palermo, 2 ago., askanews, - Dalle prime ore del mattino, la DIA di Messina, in sinergia con il centro Operativo di Catania, supportata dai Centri e Sezioni di Reggio Calabria, Palermo, Bari, Roma, ...

Come è morto Sergio Marchionne/ La famiglia : "FCA non sapeva della malattia" - medici contrari ad Operazione? : Sergio Marchionne, Come è morto l'ex ad di Fca: ultime notizie, Ospedale di Zurigo emette il primo bollettino “malato da oltre un anno, i media sono stati tendenziosi con false notizie”(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 15:12:00 GMT)

Juventus-Milan - i dettagli della maxi Operazione : in tre cambiano maglia e potrebbe non essere finita - i nuovi 11 dopo gli affari [FOTO] : 1/4 LaPresse ...

Operazione Mare Sicuro : supporto medico della Marina Militare a motopesca : Ieri 23 luglio 2018 la fregata Espero della Marina Militare durante un’attività di pattugliamento nel Mediterraneo Centrale nell’ambito dell’Operazione Mare Sicuro, ha risposto ad una richiesta di supporto sanitario proveniente dal motopesca italiano “Tramontana” di Mazara del Vallo, per un infortunio occorso a un membro dell’equipaggio. L’unità ha prontamente ridotto le distanze e, appena giunta in prossimità del peschereccio, ha inviato il ...

Benevento : Operazione antidroga della Polizia nel Rione Libertà. Diciotto gli arresti : PRIMAPRESS, - Benevento - Blitz antidroga della Polizia di Stato a Benevento, col supporto del Servizio Centrale Operativo e coordinata dalla Procura di Napoli.Nel mirino un presunto gruppo criminale ...

Operazione "Sprectal Kingdom" della GdF - scoperto giro di fatture false per 190milioni - 73 indagati : Chieti - Operazione “spectral kingdom”. Frode fiscale e contributiva di rilevanti dimensioni: fatture false per 190 milioni di euro. 73 persone indagate a vario titolo per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale e/o contributiva, 36 le società coinvolte, 190 milioni di euro il valore delle false fatture emesse, 66 milioni di euro i ricavi sottratti al fisco 16 milioni di euro di iva dovuta, 4 milioni di euro di ...

Operazione Mercurio - una sorprendente caccia al tesoro e all’assassino nel labirinto della Storia : Ora che siete lì con la valigia quasi pronta e dovete fare la lista dei libri da portare in vacanza, da leggere sotto l’ombrellone o stesi su un plaid, ricordatevi di aggiungere all’elenco Operazione Mercurio (SEM) di Paolo Colonnello e Antonio Aloni. Il giornalista e inviato de La Stampa e lo storico ellenista, già ordinario all’Università di Torino, hanno costruito un labirinto di suspence a Creta, un noir mediterraneo dove ...

Sgomberato edificio del Comune occupato abusivamente - Operazione della Polizia Locale nei pressi del San Donato : Avevano trasformato un Locale di una struttura di proprietà comunale in un rifugio di fortuna. Almeno in due, una donna e un uomo, vi trascorrevano la notte di fatto occupando abusivamente l'edificio. ...

Terni - Operazione antidroga della Polizia : Terni Entrato a metà giugno in Italia e da nemmeno 10 giorni a Terni, è stato trovato in casa con 5.000 euro in contanti. E' stato arrestato ieri sera in zona ospedale dalla Polizia di Stato un ...

Bari - Operazione antiriciclaggio della Dia : sequestri per 31 mln : Roma, 11 lug., askanews, - Beni mobili ed immobili, complessi aziendali e disponibilità finanziarie sono stati sequestrati della Direzione Investigativa Antimafia di Bari nel corso di una maxi ...

Maxi Operazione dei Carabinieri e della Guardi di Finanza : 60 misure cautelari per spaccio di droga - usura ed estorsioni : COSENZA - Dalle prime luci dell'alba è in corso, nella provincia di Cosenza e di Vibo Valentia, una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza e del Comando Provinciale della ...

Bari - Operazione antiriciclaggio della Dia : sequestri per 31 mln : Roma, 11 lug., askanews, - Beni mobili ed immobili, complessi aziendali e disponibilità finanziarie sono stati sequestrati della Direzione Investigativa Antimafia di Bari nel corso di una maxi ...

Cristiano Ronaldo - l'oro della Juve : Operazione complessiva da 350 milioni : TORINO - Una luce abbagliante nell'estate più buia degli ultimi anni per il calcio italiano, un segnale di forza senza precedenti nella storia bianconera, una pietra miliare, proprio come...