Opel in grande crescita dopo l’acquisizione da parte del Gruppo PSA

(Di giovedì 2 agosto 2018)ormai fadi Groupe PSA da dodici mesi ed è sulla strada giusta per scrivere la storia di una rinascita. scorsa settimana la Casa ha comunicato un profitto semestrale di 502 milioni di euro L’azienda ha raccolto le forze, sfruttato le sinergie e liberato tutto il potenziale del marchio. Grazie a PACE!diventerà una società in grado di produrre utili, puntando molto su l’elettrificazione dei suoi modelli e più in generale su una produzione che, modellomodello, si sta rinnovando. Molti dei modelli in produzione solo pochissimo tempo fa si stanno andando sostituendo con prodotti di maggiore Appeal, più moderni e che sfruttano al Massimo le sinergie con i prodotti delPSA. Lo stesso Ceo della/Vauxhall ha espresso piena soddisfazione e anzi si è detto onorato e quasi in obbligo con il produttore transalpino. Ora i nuovi prodotti, dalla GrandLandX ...