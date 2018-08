Ondata di caldo | i consigli del canile comunale di Rimini per proteggere gli amici a 4

Previsioni Meteo - sabato il picchio dell’Ondata di caldo in Europa : fino a +48°C in Spagna e Portogallo [MAPPE] : 1/13 ...

Ondata di caldo in Europa - inizio Agosto con temperature roventi : la Spagna già sfiora i +45°C [MAPPE e DATI] : 1/13 ...

Ondata di caldo : oggi bollino rosso in 18 città - domani scendono a 11 [ELENCO] : A causa dell’Ondata di caldo in atto sull’Italia, oggi sono contrassegnate da “bollino rosso” 18 città, secondo il nuovo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Le città “a rischio” oggi, 2 Agosto 2018, sono Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. domani (e dopodomani) il ...

Ondata di caldo di inizio Agosto in Europa - situazione e previsioni : temperature sulla soglia dei +40°C in gran parte del Continente [MAPPE e DETTAGLI] : 1/12 ...

Ondata di caldo record in Europa - tonnellate di pesci morti e divieti di balneazione : dopo gli incendi e i danni all’agricoltura - ecco gli effetti disastrosi su persone e animali : L’Ondata di caldo che sta stringendo in una morsa grandi fasce dell’Europa è già responsabile di devastanti incendi e perdite delle colture. Ora i pesci d’acqua dolce potrebbero essere le prossime vittime. Alcune aree in Germania stanno soffocando nel caldo con 39°C. Fiumi come il Reno e l’Elba hanno assorbito così tanto calore che i pesci stanno cominciando a soffocare. Ad Amburgo, le autorità hanno raccolto dai laghetti almeno 5 tonnellate di ...

Ondata di caldo : foto dal mondo : E' iniziata "la settimana rovente" , quella definita dai metereologi la più calda dall'inizio dell'estate: insopportabile l'afa e le temperature, sia in Italia che in Europa , nei prossimi giorni ...

Meteo - continua Ondata caldo : bollino rosso in 8 città - domani in 18 - : L'allerta del ministero della Salute è massima soprattutto al Centro-Nord. Le alte temperature dovrebbero durare per tutta la settimana, anche di notte. Disagi e malori tra gli anziani . Il caldo ...

Ondata di caldo sull’Italia : è allerta. Giovedì bollino rosso per 18 città : Secondo i dati forniti dal ministero della Salute il più colpito sarà il Centronord in quella che sarà la settimana più calda dell'anno. Bologna, Firenze e Verona saranno le città più a rischio con temperature che potrebbero superare i 37 gradi per almeno 3 o 4 giorni consecutivi.Continua a leggere

Ondata di caldo in Germania : temperature record - allarme siccità : Con l’Ondata di caldo che continua a persistere su tutta l’Europa e in particolare in Germania – dove oggi si potrebbero registrare temperature record di 39°C – e la quasi assenza di piogge, gli agricoltori hanno lanciato l’allarme. L’Associazione degli agricoltori tedeschi ha chiesto al governo 1 miliardo di euro (1,17 miliardi di dollari) di sussidi per coprire le perdite del raccolto di quest’anno, ...

Allerta caldo del Ministero della salute : da domani Ondata di calore - attivo il numero verde : Condizioni di rischio per la salute nella maggior parte delle città del Nord e del Centro con temperature in ulteriore aumento per domani e dopodomani: lo rileva il sistema di previsione e allarme delle ondate di calore (HHWWS) coordinato dal Ministero della salute. “Si rilevano livelli 2-3 nella maggior parte delle città italiane“, rileva il Ministero in una nota, e le temperature elevate “si prolungheranno per tutta la ...

Caldo rovente - Ondata record. Numero verde e misure anti-afa : Punte di 40 gradi in molte città del Nord e Centro Italia. Diramate oggi le raccomandazioni del ministero, attivato il Numero di pubblica utilità 1500

Allerta caldo : Ausl di Bologna in campo contro l’Ondata di calore : Prosegue, almeno fino a mercoledì 1 agosto, l’ondata di calore in corso con temperature che potrebbero salire sino a 38° gradi. Per questo l’Azienda Usl di Bologna ha Allertato i pronto soccorso, gli ospedali, le case di cura e le strutture di assistenza per gli anziani, i medici e i pediatri di famiglia, gli infermieri dell’assistenza domiciliare dell’area metropolitana. Per gli anziani particolarmente fragili, inoltre, ...

Previsioni Meteo Agosto - l’Ondata di caldo sull’Europa potrebbe durare fino alla fine del mese ma l’Italia ne rimarrà ai margini [MAPPE e DETTAGLI] : 1/5 ...