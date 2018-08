Onda anomala in Corsica | travolti e uccisi 5 escursionisti Ultime notizie | tsunami

CORSICA - Onda anomala UCCIDE BIMBA E ALTRI 4 IN UN CANYON/ Ultime notizie - “sembrava un piccolo tsunami” : CORSICA , ONDA ANOMALA di 3 metri travolte gruppo di escursionisti canoisti: 4 morti tra cui una BIMBA di 7 anni. Ultime notizie , in 7 si sono salvati: ecco cosa è successo nel CANYON Zoicu(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 17:15:00 GMT)

Corsica - Onda anomala in un canyon travolge escursionisti : 5 morti - anche una bimba di 7 anni. “Come uno tsunami” : Un “piccolo tsunami”, provocato dalle abbondanti pioggie, ha travolto e ucciso 5 persone lungo il canyon di Zoicu, in Corsica, nel pomeriggio di mercoledì. Tra loro ci sono anche una bimba di 7 anni e suo padre. Le vittime facevano parte di un gruppo di 13 escursionisti partiti per un’attività di canyoning lungo il torrente, famoso per le sue gole naturali e le sue cascate, che si trova nel sud dell’isola.-- Improvvisamente, a causa delle ...