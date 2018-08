Onda anomala in Corsica | 4 morti | anche una bimba Ultime notizie | escursionisti colpiti

Onda anomala in Corsica : morti 4 canoisti : Travolti da un’Onda anomala in Corsica: 4 canoisti professionisti sono morti (tra questi un bambino e suo padre) nel Canyon Zoicu, secondo quanto riportato da Le Point che cita France Presse. Due persone sarebbero vive anche se in stato di shock. L'articolo Onda anomala in Corsica: morti 4 canoisti sembra essere il primo su Meteo Web.