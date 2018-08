Cortina-Milano-Torino insieme verso le Olimpiadi invernali 2026 : Giunta e Consiglio nazionale del Coni all’unanimità propongono la candidatura unitaria di Cortina-Milano-Torino per le Olimpiadi invernali del 2026. Nell’ipotesi disegnata dal Coni, quattro discipline a Milano (curling, pattinaggio di figura, short track e hockey femminile) più la Valtellina (biathlon, freestyle, sci nordico e snowboard); quattro a Cortina (bob, skeleton, slittino e sci alpino), più due in Val di Fiemme (salto e ...

Rivalità - sgambetti e calcoli politici : così i partiti si contendono le Olimpiadi invernali : Cinque i cerchi delle Olimpiadi. Ma dal punto di vista politico, sono tre. Perché le partite che s'intrecciano in questa vicenda dei Giochi invernali riguardano oltre che tre luoghi - Torino, Milano e ...

Olimpiadi invernali - strappo di Milano. Governo in panne : avanti solo uniti : Una grande opportunità', il commento del numero uno dello sport italiano Giovanni Malagò che poi ha ribadito: 'Se siamo andati...

Perché si litiga per le Olimpiadi invernali? : Il Coni ha proposto ufficialmente la candidatura condivisa di Milano, Torino e Cortina, ma le prime due non ne sono granché contente

Olimpiadi invernali 2026 - ok unanime CONI a candidatura unitaria : Torino-Milano-Cortina : Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, aveva proposto una candidatura unitaria di Milano, Torino e Cortina D'Ampezzo, ma il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e responsabile Sport, ...

Olimpiadi invernali 2026 : botta e risposta tra Malagò e Sala sulla candidatura congiunta. “Non c’è chiarezza” : Attesa, è arrivata subito la risposta del sindaco di Milano Beppe Sala all’annuncio di Giovanni Malagò dell’approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI della candidatura congiunta del capoluogo lombardo, insieme con Torino e Cortina, per le Olimpiadi Invernali del 2026. Il primo cittadino meneghino ha affidato il suo pensiero ad un tweet, lamentando la mancanza di chiarezza. La delibera del Coni non è un progetto e quindi ...

Olimpiadi invernali - Malagò : “abbiamo accontentato le richieste del Governo” : Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato della decisione di presentare una candidatura congiunta per le Olimpiadi invernali “Abbiamo fatto esattamente quello che ci è stato chiesto dal governo. Poi nella vita non ci si deve stupire di niente, ma è evidente che ci siamo attenuti alle indicazioni, a partire dai costi”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, rispondendo a una domanda sull’appoggio ...

Olimpiadi invernali 2026 : la Giunta Nazionale del CONI approva la candidatura congiunta di Milano - Torino e Cortina : La Giunta Nazionale del CONI ha approvato la candidatura conGiunta di Milano, Torino e Cortina per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026. Lo aveva anticipato nella giornata di ieri Giovanni Malagò e lo ha confermato in prima persona oggi, nella conferenza stampa al termine della riunione della Giunta in cui la soluzione della candidatura conGiunta è stata votata all’unanimità. A questo punto manca solo un ultimo passaggio, ovvero ...

Olimpiadi invernali 2026 - Milano rifiuta la candidatura : Milano si sfila dalla candidatura a Giochi Olimpici invernali del 2026 . In una lettera inviata al Presidente del CONI Giovanni Malagó, il Sindaco del capoluogo meneghino, Giovanni Sala , scrive che "...

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha scritto una lettera al presidente del CONI Giovanni Malagò per spiegare che non è d'accordo col modo in cui il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) ha indicato la candidatura congiunta di Milano, Torino e Cortina