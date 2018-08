Ocean' s 8 e gli altri | l' unione femminile sul grande schermo

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : Spagna-Australia la prima semifinale. Miracolo delle iberiche - avanti agli shootout le Oceaniche : Due partite davvero emozionanti a decidere la prima semifinale dei Mondiali 2018 di Hockey su prato femminile. Saranno Spagna e Australia al penultimo atto della manifestazione iridata in corso di svolgimento in quel di Londra. Le iberiche, che erano dovute passare dagli ottavi di finale (clamoroso shoot-out con il Belgio dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari), da sfavorite hanno battuto nel derby del Vecchio Continente la Germania per 1-0: a ...

Solo il 13 per cento degli Oceani è ancora incontaminato : - Pakhnyushchy / Shutterstock Uno studio, pubblicato su Current Biology, riporta la prima analisi sistematica delle aree marine di tutto il mondo, finalizzata all'identificazione degli ambienti ...

Gli ultimi paradisi dell Oceano incontaminato. Gli esperti 'Stanno scomparendo' : Tra questi spicca proprio la pesca, una delle attività più invasive nei mari di tutto il mondo. Per lo sfruttamento eccessivo ma anche per la dispersione di microplastiche. Le aree che ancora ...

Tina Turner - l'addio al figlio con le ceneri nell'Oceano : Il momento più straziante, più innaturale per un genitore: la morte di un figlio . Tina Turner si è trovata a vivere questo momento in queste settimane, a causa della scomparsa del suo primogenito ...

Riserve ittiche ai minimi. La mossa salva-Oceani è il taglio dei sussidi alla pesca : Fonte: UNCTAD World Economic Forum Nelle carte ufficiali dell'Onu non sanno più che sinonimi usare a proposito degli oceani: impoveriti, sfruttati, depredati, a rischio sostenibilità. Negli ultimi 40 ...

Ambiente : le aree incontaminate degli Oceani potrebbero svanire entro 50 anni : Secondo uno studio internazionale pubblicato su “Current Biology” lo sfruttamento eccessivo della pesca, l’inquinamento e il trasporto marittimo hanno ridotto l’area incontaminata degli oceani al 13%: la ricerca ha rilevato che gli habitat marini incontaminati potrebbero completamente svanire nei prossimi 50 anni. Gli esperti hanno studiato l’impatto dell’attività umana sull’ecosistema sottomarino e ...

L'acidità degli Oceani può battere un record lungo 14 milioni di anni - : Se le emissioni di gas serra sul pianeta rimarranno allo stesso livello, entro il 2100 L'acidità delle acque degli oceani del mondo raggiungerà un valore record: il pH scenderà dal valore odierno di 8,1 a 7,8. Questo valore non si vedeva dal Miocene medio, ovvero 14 milioni di anni fa. L'analisi degli scienziati con queste ...

M5S - Mura : 'Io assente in Aula? Faccio politica in barca per difendere gli Oceani' : Si dimetta e vada a fare la spalla agli spettacoli di Beppe Grillo'. Con un video della sua pagina di Facebook il deputato di Forza Italia, replica alle giustificazioni del deputato penta-stellato ...

Tecnologia : progettato robot “origami” per studiare gli abissi Oceanici : Descritto su Science robotics, i ricercatori dell’Istituto Wyss dell’Università di Harvard, coordinati da Zhi Ern Teoh, hanno sviluppato un robot unico nel suo genere: ispirato agli origami giapponesi, è progettato per studiare la vita negli abissi oceanici e portare alla luce specie sconosciute, catturandole in sicurezza con un movimento simile a quello di una mano che si chiude. Il robot è stato testato al largo delle acque della ...

Juve - la terza maglia per salvare gli Oceani : ROMA - E' realizzata con Parley Ocean Plastic, un tessuto creato dalle plastiche raccolte negli oceani, la terza maglia della Juventus per la stagione 2018-2019. La divisa grigia e gialla, che il club ...

Juventus - la terza maglia è “green” : ottenuta con plastiche raccolte negli Oceani : Juventus “green”, la terza maglia del club bianconero è stata creata con plastiche raccolte negli oceani È realizzata con Parley Ocean Plastic, un tessuto creato dalle plastiche raccolte negli oceani, la terza maglia della Juventus per la stagione 2018-2019. Il club bianconero ha presentato oggi sul proprio sito ufficiale la divisa nella quale dominano le varie tonalità di grigio e su cui si staglia, in giallo, il logo della ...

L’innalzamento degli Oceani può seppellire i cavi Internet in 15 anni : L‘innalzamento dei mari che procede potrebbe danneggiare anche la tecnologia: in soli 15 anni potrebbe infatti mettere a rischio persino le connessioni Internet. La drammatica previsione viene da uno studio dell’Università dell’Wisconsin, presentato ad una conferenza Usa dedicata proprio ai network della ‘rete’ globale. Infrastrutture critiche alle connessioni online – come circa 4.000 miglia di fibre ottiche ...

La balena realizzata con plastica recuperata dagli Oceani : Una gigantesca balena alta quanto quattro piani di un edificio, che spunta maestosa da uno dei canali della città belga di Bruges. Ma che soprattutto è realizzata unicamente con oggetti di plastica recuperati dalle acque dell’oceano. Si chiama Skyscraper – the Bruges Whale il progetto che i creativi dello StudioKca hanno deciso di realizzare per la Triennale di Bruges: una statua composta da 5 tonnellate di plastica recuperate ...

MACGYVER 2/ Anticipazioni episodi 4 luglio : missione nell'Oceano Artico su una nave da ricerca... : MACGYVER 2, Anticipazioni 4 luglio: Impara l'arte e Ferite del passato sono i titoli degli episodi in onda alle 21.20 su Raidue. Una scoperta mette in allerta Mac.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 17:15:00 GMT)