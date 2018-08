Obesità adolescenti | a rischio cuore e fegato

newsinforma

: DIABETE DI TIPO 2: IN CRESCITA TRA ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI - Simile per insorgenza al diabete di tipo 2 degli… - diabetecom : DIABETE DI TIPO 2: IN CRESCITA TRA ADOLESCENTI E GIOVANI ADULTI - Simile per insorgenza al diabete di tipo 2 degli… - Dochollyday2274 : RT @msdsalute: #Obesità: negli adolescenti aumenta rischio #cirrosi e #tumore fegato - msdsalute : #Obesità: negli adolescenti aumenta rischio #cirrosi e #tumore fegato -

(Di giovedì 2 agosto 2018) Due studi recenti mettono in luce i problemi di salute legati all’nel periodo dell’adolescenza. Una ricerca svedese, che è stata pubblicata sulla rivista Gut, ha messo in evidenza un aumento deldi cirrosi epatica e tumore deltra soggettiobesi, del 217%. E’ stata condotta su un campione di 1.200mila ragazzi di età compresa tra i 17 e i 19 anni; questi sono stati seguiti per quasi 30 anni. I rischi di avere problemi al, aumentavamo fino al +328% se all’si associava anche la presenza del diabete.e malattie alfate attenzione Il secondo studio in merito all’nell’adolescenza e ai rischi che comporta, proviene dall’University of Bristol Medical School, nel Regno Unito. E’ stato pubblicato sulla rivista Circulation e riguarda l’analisi dei dati raccolti tra 14mila ragazzi, di età compresa fra i ...