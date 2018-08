Nuovo stadio Cagliari da 30mila posti

Cagliari - affidato a Sportium la modifica del progetto per il Nuovo stadio : Il Cagliari Calcio comunica di aver affidato alla società Sportium l’incarico per la modifica del progetto preliminare del nuovo stadio L'articolo Cagliari, affidato a Sportium la modifica del progetto per il nuovo stadio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cagliari : il Nuovo stadio affidato alla società Sportium : Il Cagliari calcio comunica “di aver affidato alla societa’ Sportium l’incarico per la modifica del progetto preliminare del nuovo stadio che prevede l’aumento della capienza complessiva a 25.200 spettatori. La revisione includera’ inoltre la possibilita’ di estendere a 30.000 il numero di posti disponibili qualora l’Italia dovesse ospitare gli Europei del 2028 e Cagliari fosse designata tra le ...

Pronto il Nuovo stadio del Tottenham : Dopo un anno di esilio forzato a Wembley, il Tottenham si appresta a tornare ‘a casa’; e’ praticamente Pronto il nuovo impianto londinese e si chiamera’ “Tottenham Hotspur Stadium”. Dopo un paio di test tra il 27 agosto e l’1 settembre, il debutto ufficiale casalingo in Premier League per gli uomini di Mauricio Pochettino sara’ il 15 settembre contro il Liverpool. “Il nostro nuovo ...

Venezia : presentato il progetto del Nuovo stadio : Sorgerà nell’area del Quadrante di Tessera, a 12km da Venezia, ma vicinissimo all’aeroporto Marco Polo e all’autostrada A4, il nuovo stadio del Venezia, una struttura da 18mila posti (ampliabili a 25mila) che sarà quindi in grado di rispettare le regole Uefa per ospitare gare di coppe europee. Il progetto del nuovo impianto, la cui realizzazione interesserà 40 ettari di terreno, è stato illustrato oggi dal sindaco Luigi ...

Venezia - ecco il progetto per il Nuovo stadio : avrà 18 mila posti : Si avvicina sempre di più il momento in cui il Venezia, che aspira a tornare al più presto in Serie A, potrà contare su un nuovo stadio. Il primo a confermarlo è stato il primo cittadino della città veneta, Luigi Brugnaro, che ha voluto comunicarlo attraverso il suo profilo Twitter: “È la volta buona, avremo […] L'articolo Venezia, ecco il progetto per il nuovo stadio: avrà 18 mila posti è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Cagliari - Giulini : “Il Nuovo stadio sarà da 30mila posti” : Il progetto di partenza del nuovo impianto prevedeva circa 25mila posti: la società vuole salire a 30mila. L'articolo Cagliari, Giulini: “Il nuovo stadio sarà da 30mila posti” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nuovo stadio Napoli - prende quota l'ipotesi Melito : Un Nuovo stadio per il Napoli? O un massiccio restyling del San Paolo, come si diceva qualche tempo fa? Sul piatto ci sono varie ipotesi. "Da molto tempo esiste il vezzo di cercare di indovinare dove potrebbe essere...

Napoli - De Laurentiis : “Studiamo quattro proposte tra Nuovo stadio e centro sportivo” : Il patron del Napoli è intervenuto con una nota sul sito ufficiale sul tema del nuovo stadio e del nuovo centro sportivo. L'articolo Napoli, De Laurentiis: “Studiamo quattro proposte tra nuovo stadio e centro sportivo” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nardella : “più tempo per Nuovo stadio? Aspettiamo comunicazioni” : “In tutta franchezza non si capisce il motivo di questo annuncio anche perché il Comune ha dato seguito alla richiesta scritta della stessa Fiorentina per i 6 mesi di prosecuzione del pubblico interesse decorrenti dall’adozione della variante, che dunque scadono il 31/12. Peraltro il Comune al momento non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale e alcuna motivazione per la quale Fiorentina affermi di aver bisogno di più ...

Fiorentina - Della Valle : “siamo vicini al Nuovo stadio” : “Il nuovo stadio? A settembre ci incontreremo con il Comune, poi avremo sei mesi per il progetto esecutivo. Siamo vicini al traguardo”. Così Andrea Della Valle intervenendo sulla questione del nuovo impianto che tiene banco a Firenze ormai da 10 anni. “Speriamo di non fare come il Cagliari – ha aggiunto il patron Della Fiorentina in visita alla squadra a Moena -, ho fiducia, sono così tanti anni che ce ne stiamo ...

