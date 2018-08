Nuova esperienza per Hector Cuper | l’argentino è il nuovo commissario tecnico

Nuova esperienza per il ‘veterano’ Scolari : allenerà il Palmeiras : Luiz Felipe Scolari allenerà il Palmeiras dopo l’esonero di Roger Machado a seguito della sconfitta con la Fluminense Luiz Felipe Scolari, ex ct di Brasile e Portogallo, è il nuovo allenatore del Palmeiras. Il 69enne tecnico prende il posto di Roger Machado, licenziato dopo la sconfitta in campionato contro la Fluminense. Scolari ha firmato fino al 2020 e per lui è la terza volta nel club (1997-2000 e 2010-2012). ...