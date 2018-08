Nuoto | a 10 anni batte il record di Phelps | Usa ai piedi del baby ' Superman'

Nuoto - bambino di 10 anni batte record di Phelps che resisteva da 23 anni : 'È un alieno' - Video : Il record del mondo assoluto dei 100 farfalla è detenuto proprio da Micheal Phelps: 49 secondi e 82 centesimi, primato stabilito ai campionati del Mondo di Roma nel 2009. C'è da scommettere che nel ...

Nuoto - Europei 2018 : Ilaria Cusinato in rampa di lancio! Italia all’assalto dei 400 misti dieci anni dopo Alessia Filippi : Sono trascorsi dieci anni dall’ultimo titolo azzurro nei 400 misti donne con la vittoria a Debrecen di Alessia Filippi alla vigilia delle Olimpiadi di Pechino. Era il periodo dei costumi gommati, del finto dualismo Pellegrini-Filippi, l’immediata vigilia dell’appuntamento cinese e poi dei Mondiali di Roma che Alessia Filippi avrebbe vissuto da assoluta protagonista (ma nel mezzofondo) a casa sua. Due lustri più tardi ci prova ...

PallaNuoto - la grande occasione persa dal Settebello. L’Italia più forte da 7 anni sbaglia la partita più importante : C’è davvero tanto da recriminare al termine della semifinale giocata ieri sera alla Picornell di Barcellona. Il Settebello, uno dei più forti visti forse addirittura dal Mondiale di Shanghai 2011, quello vinto dagli azzurri, sbaglia la partita più importante ed esce sconfitto nel penultimo atto degli Europei di Pallanuoto in terra spagnola proprio con la nazionale di casa, di misura. Si può sicuramente discutere su ciò che è accaduto allo ...

PallaNuoto - Europei 2018 : Settebello - che autorità! Russia annientata - è semifinale! Del Lungo insuperabile : Il Settebello è tra le prime quattro squadre d’Europa: l’Italia batte la Russia per 11-1 nei quarti di finale della rassegna continentale di Pallanuoto e giovedì giocherà alle ore 22.00 per un posto nella finalissima contro la vincente della sfida tra i padroni di casa della Spagna e la Grecia. Nel primo quarto l’Italia non concretizza una superiorità in avvio, poi Del Lungo disinnesca la prima occasione per i russi. Gli ...

Massimiliano Rosolino : 'Nel Nuoto ho vinto tutto e ora mi tuffo nel cinema'. Il campione compie 40 anni - ecco i suoi progetti : Compleanno speciale per Max Rosolino : il nuotatore italiano più forte di tutti i tempi inizia domani la sua seconda giovinezza. 'Nei miei primi 40 anni sono stato un campione olimpico, un buon padre ...

Nuoto di fondo - Assoluti 2018 : Marcello Guidi ed Arianni Bridi vittoriosi nella 5 km a Genova : La 5 km degli Assoluti di Nuoto di fondo a Genova sorride a Marcello Guidi e ad Arianna Bridi nella seconda giornata di gare che si stanno tenendo nelle acque libere liguri. Il 21enne, atleta della Rari Nantes Cagliari, a 21 anni ha centrato il suo primo successo in una rassegna nazionale, rendendosi protagonista di una gara di grande livello e precedendo nuotatori d’esperienza con il crono di 56’15″8. Alle sue spalle, infatti, ...

Nuoto - Federica Pellegrini tornerà ai 200 sl? “Nei prossimi anni chissà…”. L’apertura della Divina : Federica Pellegrini prosegue la propria avventura nella velocità, ai Settecolli ha chiuso i 100 metri stile libero al quinto posto con un interessante 53.99 ma tutti sperano di rivedere la Divina sulla sua distanza naturale, quei 200 metri che le hanno regalato il trionfo alle Olimpiadi 2008 e l’ultima mirabolante ciliegina ai Mondiali dell’anno scorso. La Campionessa di Spinea sta attraversando una stagione interlocutoria durante la ...

Nuoto - Marin si ritira : 'A 32 anni dico basta' : ROMA - Luca Marin smette con il Nuoto. Il 32enne siciliano smette dopo aver preso parte a 3 edizioni delle Olimpiadi , Atene, Pechino e Londra, , conquistato medaglie a Europei e Mondiali , ma ...

Nuoto - Luca Marin si ritira : '26 anni di amore e odio' : Sicuramente mi mancherà quell'odore insopportabile di cloro sulla pelle, ma a 32 anni è giusto lasciare e pensare al futuro, che non nego possa continuare in questo mondo che tanto ho amato e che amo.

Noemi - stella del Nuoto morta a vent'anni : l'ipotesi è di omicidio stradale. «Sulla Colombo troppe buche e poca visibilità» : 'Lo sport del Lazio non perde solo una giovane campionessa, ma una ragazza semplice e speciale' ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti aggiungendo:'Sono certo che la sua ...

Morta Noemi Carrozza - 20 anni - stella del Nuoto sincronizzato. La ragazza vittima a Roma di un incidente in motorino : Roma - Tragedia nel nuoto sincronizzato e in tutto lo sport italiano. La sincronette azzurra Noemi Carrozza è Morta in seguito a un incidente in motorino a Roma. La giovanissima atleta avrebbe...

Nuoto italiano in lutto : Noemi Carrozza muore a 20 anni in un incidente in scooter : ... mentre danza nell'acqua con tutta la passione che aveva https://t.co/JRL2HhIMuc pic.twitter.com/0WH1mq97qh - FederNuoto , @FINOfficial_, 15 giugno 2018 Strazio e sgomento per tuto il mondo del Nuoto.