Nubifragi | fulmini e grandine | nuova allerta maltempo al Centro-Sud

Trentino - Nubifragi o e alluvione : fiume d'acqua a Moena/ Ultime notizie video : 3000 fulmini in Alto Adige : Trentino , nubifragio e alluvione : fiume d'acqua a Moena , video . Ultime notizie : allerta maltempo anche a Milano, sono attesi temporali. Allarme per Seveso e Lambro(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 23:17:00 GMT)

Maltempo - Nubifragi in Trentino : Moena allagata. Cinquanta evacuati. Tremila fulmini in Alto Adige : Trentino sotto l'acqua. Violenti nubifragi, con alcune grandinate, ci sono state questo pomeriggio in gran parte della provincia, con allagamenti e smottamenti. La situazione più critica è nelle valli ...