Notizie dal Forex 2 agosto 2018 - video

Notizie dal Forex 2 agosto 2018 : EUR/USD L'euro è in calo nei confronti del biglietto verde il giorno dopo che la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse. La banca centrale americana ha confermato il proprio ...

MODRIC ALL'INTER?/ Ultime Notizie - conferme dalla Spagna : i bookmakers credono nel colpaccio! : MODRIC ALL'INTER? Ultime notizie: la suggestione c'è, ma a costi proibitivi. La colonia della Croazia in nerazzurro fa sperare, ma servono tantissimi milioni(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 19:22:00 GMT)

Afghanistan - sposa bambina torturata e uccisa dal marito/ Ultime Notizie : vendetta per la morte di una parente : sposa bambina di dieci anni torturata a morte dal marito doppo che il fratello di lei aveva ucciso la moglie, parente del marito. Un caso di vendette tribali e matrimoni con minori (Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 18:23:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ La carta dell'Ape aziendale in attesa di Quota 100 (ultime Notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. La carta dell'Ape aziendale in attesa di Quota 100. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 agosto(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 18:02:00 GMT)

Incidente in A4 tra Capriate e Dalmine : camion sfonda corsia e prende fuoco/ Video ultime Notizie : traffico ko : A4, maxi Incidente e traffico paralizzato tra Capriate e Dalmine: camion sfonda corsia e barriere di cemento, centra un'auto e prende fuoco. Inferno sulla Milano-Brescia, ci sono feriti. Due maxi incidenti coinvolgono una delle autostrade più trafficate e per questo più martoriate dagli ingorghi e dai sinistri, l’A4: all’alba di oggi sono rimasti feriti gravemente un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 24 dopo un violento scontro tra ...

OSPEDALE REGGIO CALABRIA : CARTONE AL POSTO DEI GESSI/ Ultime Notizie : tutta una bufala? Il caso si sgonfia... : REGGIO CALABRIA, niente GESSI in OSPEDALE: CARTONE per steccare le fratture. Ultime notizie: colpa dei tagli o della scarsa professionalità degli infermieri?(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 21:47:00 GMT)

Avellino escluso dalla Serie B/ Ultime Notizie - respinto il ricorso : Taccone pensa all'addio : Avellino escluso dalla Serie B, niente da fare per i Lupi: Ultime notizie, respinto il ricorso del club campano, il presidente Taccone pensa all'addio(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 17:59:00 GMT)

Ospedale Reggio Calabria : cartone al posto dei gessi/ Ultime Notizie : "Come in tempo di guerra.." : Reggio Calabria, niente gessi in Ospedale: cartone per steccare le fratture. Ultime notizie: colpa dei tagli o della scarsa professionalità degli infermieri?(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 14:19:00 GMT)

OSPEDALE REGGIO CALABRIA : CARTONE AL POSTO DEI GESSI/ Ultime Notizie : un medico nega - "non è vero niente" : REGGIO CALABRIA, niente GESSI in OSPEDALE: CARTONE per steccare le fratture. Ultime notizie: colpa dei tagli o della scarsa professionalità degli infermieri?(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 12:22:00 GMT)

VRSALJKO ALL’INTER/ Ultime Notizie - è fatta : il saluto di Brozovic. Assalto a Vidal per una top11 da scudetto : VRSALJKO all'Inter? Ultime notizie, accordo con l'Atletico Madrid chiuso: il terzino potrebbe essere a Milano già questa sera, domani le visite mediche di rito.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 11:22:00 GMT)

Ospedale Reggio Calabria : cartone al posto dei gessi Ultime Notizie : la direzione non sapeva nulla : Reggio Calabria, niente gessi in Ospedale: cartone per steccare le fratture. Ultime notizie: colpa dei tagli o della scarsa professionalità degli infermieri?(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 11:01:00 GMT)

Cellulari vietati a scuola/ Ultime Notizie : niente smartphone e tablet dalle materne ai licei in Francia : Cellulari vietati a scuola. Ultime notizie: niente smartphone e tablet dalle materne ai licei in Francia. La nuova legge entrerà in vigore a partire dal prossimo settembre(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 10:00:00 GMT)

Torino - buone Notizie dal fronte Zaza : le ultime novità - si può fare! : Zaza nel mirino del Torino da diverse sessioni di mercato, l’assalto granata adesso potrebbe concretizzarsi definitivamente: i dettagli Batshuayi libera Zaza. La notizia del giorno in casa Torino, fa ben sperare in merito all’affare che coinvolge il centravanti della Nazionale. Mazzarri lo vorrebbe volentieri alla sua corte per far coppia con Belotti ed il ds Petrachi le sta provando tutte per acquistarlo. Chiariamo subito, ci ...

Reggio Calabria - niente gessi in ospedale : cartone per steccare le fratture/ Ultime Notizie : colpa dei tagli? : Reggio Calabria, niente gessi in ospedale: cartone per steccare le fratture. Ultime notizie: colpa dei tagli o della scarsa professionalità degli infermieri?(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 08:19:00 GMT)