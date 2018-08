Non possiamo più nasconderci dalla sorveglianza del governo italiano

Sarajevo-Atalanta - Gasperini : 'Possiamo vincere - Non ripeteremo gli stessi errori' : In sostanza, un solo risultato utile per proseguire il percorso preliminare in Europa League e accedere alla fase a gironi. L'Atalanta ha bisogno di vincere a Sarajevo dopo il 2-2 maturato al Mapei ...

Rai - Forza Italia conferma il no a Foa. Tajani 'Non possiamo votarlo'. Sì di Meloni ma non basta : ROMA - A due giorni dal voto della Vigilanza, il nome di Marcello Foa come presidente della Rai infiamma lo scontro politico e divide il centrodestra. Secondo il deputato del Pd Michele Anzaldi , ...

Papa : Non possiamo restare spettatori di fronte al grido di fame : Roma, 29 lug., askanews, - 'Di fronte al grido di fame - ogni sorta di 'fame' - di tanti fratelli e sorelle in ogni parte del mondo, non possiamo restare spettatori distaccati e tranquilli'. Lo ha ...

Sebastian Vettel - GP Ungheria F1 2018 : “Con le gomme da bagnato la Ferrari Non va bene come con quelle da asciutto. Possiamo vincere” : Sebastian Vettel ha deluso pesantemente nelle qualifiche del GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari era il grande favorito per la conquista della pole position, il tedesco aveva dominato nelle prove libere e nei primi due segmenti di qualifica ma poi è arrivata la pioggia che ha scombussolato tutti i piani delle Rosse. Il teutonico si è dovuto dunque accontentare del quarto posto sotto l’acqua ...

Tidei : Non possiamo rischiare chiusura Casa Donne - Campidoglio miope : Roma – “Apprendo con sconcerto e profonda tristezza della decisione annunciata dall’assessore al Comune di Roma Castiglione sulla Casa internazionale delle Donne: la revoca immediata della convenzione con il Campidoglio rappresenta un atto inqualificabile, che mortifica una realta’ imprescindibile per la citta’ di Roma e non solo”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei ...

Roma - i rifugiati sudanesi sfrattati : “Non possiamo tornare nei centri accoglienza”. L’assessora : “Alternativa alla strada” : Prosegue il presidio dei rifugiati di via Scorticabove, a Roma Est. Sono in strada dal 5 luglio scorso, quando il simbolo della comunità sudanese a Roma – l’immobile nella zona industriale della Tiburtina – è stato sgomberato dalle forze dell’ordine in esecuzione a un ordine di sfratto per morosità: da allora dormono in tende e furgoni proprio davanti al palazzo dove fino a pochi giorni fa vivevano. Ieri, lunedì 23 luglio, i ...

"Mandar via i delinquenti stranieriNon possiamo più mantenerli noi" : Sono un giovane imprenditore ormai stufo di continuare a pagare tasse su tasse, arrivate a livelli vessatori, che servono anche per mantenere i delinquenti stranieri reclusi nelle carceri in Italia Segui su affaritaliani.it

Migranti - Cei : 'Non possiamo volgere lo sguardo altrove' : "Rispetto a quanto accade, non intendiamo né volgere lo sguardo altrove, né far nostre parole sprezzanti e atteggiamenti aggressivi". Lo scrive la Cei in una nota sulla questione dell'accoglienza ai ...

Decreto Dignità - Di Maio scarica Confindustria : ‘Non possiamo più fidarci’ : Il Decreto Dignita' [VIDEO] del governo Conte, voluto fortissimamente dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, è sbarcato da poche ore in parlamento. L’iter per la sua definitiva conversione in legge dello Stato è iniziato questa mattina con l’audizione, davanti alle commissioni Lavoro e Finanze della Camera, del direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci. Gli Industriali, o i ‘padroni’ come ancora li chiama ...

Bonafede : Guardia costiera libica? Non so se possiamo fidarci : Roma, 18 lug., askanews, - 'Io non posso dire se ci si può fidare o meno della Guardia costiera Libica. Il concetto di fiducia a livello di rapporti diplomatici con l'estero è un concetto che va ...

Non possiamo non dirci Cristiano : Rivendicare a sé stessi il nome di Cristiano non va di solito scevro da un certo sospetto di tifo e di partigianeria, perché più volte l’adorazione di quel nome è servita all’autocompiacenza e a coprire cose assai diverse dallo spirito calcistico, come si potrebbe comprovare con riferimenti che qui

Dl dignità : Di Maio - Non possiamo rimuovere Boeri adesso : "Non possiamo rimuovere Boeri ora: quando scadrà terremo conto che è un presidente dell'Inps che non è minimamente in linea con le idee del governo. Non perché il presidente dell'Inps la debba pensare come noi, ma perché noi vogliamo fare quota 100, quota 41, la revisione della legge Fornero. L'Inps ci deve fornire i dati, non un'opinione contrastante, ...