Niki Lauda gravissimo Trapianto ai polmoni

Niki Lauda è in condizioni molto serie dopo un trapianto di polmone : Niki Lauda, sottoposto a trapianto di polmone, sarebbe in condizioni molto serie. A riferirlo è la televisione di Stato austriaca Orf. Il 69enne tre volte campione del mondo di Formula Uno (1975, 1977 e 1984) si trova ricoverato presso la clinica AKH di Vienna. "Il trapianto è stato eseguito con successo da Walter Klepetko, capo del dipartimento clinico di chirurgia toracica, e da Konrad Hoetzenecker - si legge in una nota ...

Grave Niki Lauda - trapiantati polmoni : 20.58 Il tre volte campione del mondo di Formula 1 Niki Lauda è stato sottoposto a trapianto di polmone a causa di una seria malattia.L'intervento ha avuto luogo a Vienna, nell'ospedale Akh. Secondo quanto reso noto dai medici, il 69enne ex pilota austriaco è in condizioni giudicate critiche. In passato Lauda era stato sottoposto anche a trapianto di reni.

