Niki Lauda gravissimo dopo un trapianto di polmone

F1 – Niki Lauda ricoverato in terapia intensiva : le condizioni di salute del presidente non esecutivo di Mercedes : Niki Lauda ricoverato in terapia intensiva a causa di una brutta influenza, le ultimissime sulle condizioni di salute del presidente non esecutivo della Mercedes-- Qualcuno di voi avrà notato l’assenza di Niki Lauda, accanto a Toto Wolff, durante i Gp di Germania ed Ungheria del campionato mondiale di Formula Uno. Il presidente non esecutivo della Mercedes a causa di una forte influenza è stato ricoverato e poi spostato nel reparto di ...

F1 - Toto Wolff senza Lauda a Hockenheim e Budapest : svelato il motivo dell’assenza di Niki : Un portavoce della Mercedes ha rivelato i motivi che hanno spinto Niki Lauda a non presentarsi nei paddock di Hockenheim e Budapest Due vittorie consecutive, due successi entusiasmanti che hanno permesso a Lewis Hamilton di incrementare la sua leadership nella classifica generale piloti. Ad assistere ai trionfi del britannico in Germania e Ungheria non c’è stato Niki Lauda, la cui assenza non è passata inosservata a tifosi e addetti ...

F1 - Hamilton e Bottas insieme in Mercedes anche nel 2019 : la conferma arriva da… Niki Lauda : Il presidente non esecutivo della Mercedes ha reso noto che Hamilton e Bottas hanno raggiunto l’accordo con la Mercedes per il rinnovo dei propri contratti La Mercedes nel 2019 continuerà con i due piloti attuali Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, come confermato dal presidente non esecutivo Niki Lauda. Photo4 / LaPresse “Garantisco che nel prossimo anno Lewis Hamilton e Valtteri Bottas guideranno per la Mercedes“, ha ...

F1 – Lauda duro sull’errore di Vettel in Francia - Niki non perdona Seb ed i commissari di gara : “penalità inadeguata” : Niki Lauda commenta il Gp di Francia appena terminato, che si è caratterizzato per un errore in partenza di Sebastian Vettel, poi penalizzato Lewis Hamilton vince il Gp di Francia e torna in testa alla classifica piloti del campionato mondiale di Formula Uno. A Le Castellet il pilota britannico colleziona la sua terza vittoria di stagione seguito da Max Verstappen e Kimi Raikkonen, che negli ultimi giri ha beffato Daniel Ricciardo con un ...