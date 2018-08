Niki Lauda è in gravi condizioni Ha subìto trapianto polmonare

Niki Lauda è in condizioni gravi dopo un trapianto di polmoni : Campione del mondo di Formula 1 nel 1975 e 1977 con la Ferrari e nel 1984 con la McLaren, Niki Lauda ha disputato 171 Gran Premi. Venticinque le vittorie, ventiquattro le pole position e altrettanti ...

F1 - trapianto al polmone per Niki Lauda. E’ grave : Il mondo della F1 trattiene il fiato. Dopo la tragica scomparsa di Sergio Marchionne, ex Presidente della Ferrari, ora è Niki Lauda a tenere in ansia per le condizioni di salute. Il tre volte campione del mondo, attuale Presidente onorario della Mercedes, si trova ricoverato presso l’ospedale viennese Akh, dove è stato sottoposto ad un trapianto di polmone per una seria malattia. È quanto ha reso noto stasera la Akh, clinica universitaria ...

F1 – Niki Lauda ricoverato in condizioni gravi - necessario un trapianto di polmone : aggiornamenti e dettagli : Niki Lauda ricoverato all’ospedale viennese Akh: il presidente onorario della Mercedes sottoposto ad un trapianto di polmone Mondo della F1 col fiato sospeso. Niki Lauda, blasonato ex pilota della Ferrari e attuale presidente onorario della Mercedes, è ricoverato in condizioni gravi all’ospedale viennese di Akh. Durante un soggiorno ad Ibiza nelle scorse settimane, Lauda avrebbe sottovalutato i sintomi di un’influenza ...

