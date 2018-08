Neymar ritrova il Psg in Cina | l' abbraccio con Buffon VIDEO

Calcio - Mondiali 2018. Il Brasile si sblocca (2-0) : Coutinho e un ritrovato Neymar abbattono nel finale il muro della Costa Rica : Novanta minuti di lentezza, imprecisioni, sprechi, rabbia, errori e sei minuti di delirio. Il Brasile impiega una partita intera per venire a capo del Costa Rica ma conquista la sua prima vittoria al Mondiale in Russia (2-0) e fa un passo avanti forse decisivo verso la qualificazione. Un Brasile per un tempo lento e macchinoso, senza costrutto e soprattutto senza lampi dei suoi tanti campioni, poi, con l’ingresso in campo di Douglas Costa ...