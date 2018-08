New York | scatto rialzista per Cf Industries Holdings

Vola a New York Global Payments : Vigoroso rialzo per Global Payments , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,35%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&...

“Hyplane” - tecnologie sempre più concrete per realizzare il volo ipersonico : collegherà Napoli e New York in meno di due ore : Tecnologia ipersonica made in Campania per i nuovi strumenti di volo nello spazio: il DAC – Distretto Aerospaziale della Campania – si candida a diventare un punto di riferimento internazionale per mezzi e tecnologie innovative per il mercato aerospaziale. Lo fa all’indomani dell’incontro tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e il Presidente americano, Donald Trump, che, in conferenza stampa alla ...

New York : luce verde per C.H.Robinson : Protagonista il fornitore di servizi logistici , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,32%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista ...

Movado in caduta libera a New York : A picco la big statunitense degli orologi di lusso , che presenta un pessimo -3,11%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un ...

New York : vendite diffuse su Nordstrom : In forte ribasso il retailer del lusso statunitense , che mostra un disastroso -3,8%. L'andamento di Nordstrom nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza relativa del ...

New York : sviluppi positivi per Ecolab : Brillante rialzo per Ecolab , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,80%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'...

New York : Ralph Lauren scende verso 126 dollari USA : Aggressivo ribasso per la maison statunitense , che passa di mano in perdita del 4,82%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un ...

Vola a New York Humana : Brillante rialzo per Humana , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,43%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'...

A New York corre Firstenergy : Prepotente rialzo per Firstenergy , che mostra una salita bruciante del 2,63% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Firstenergy ...

New York : rally per E*Trade Financial : Ottima performance per E*Trade Financial , che scambia in rialzo del 2,59%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di E*Trade Financial più ...

New York : su di giri Zions Bancorporation : Grande giornata per Zions Bancorporation , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,73%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Zions ...

New York : in acquisto Cummins : Grande giornata per Cummins , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,86%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

New York : amplia il rialzo Kimberly-Clark : Vigoroso rialzo per Kimberly-Clark , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,98%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

New York : seduta euforica per Sotheby's : Prepotente rialzo per la casa d'aste del Regno Unito , che mostra una salita bruciante del 2,12% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Sotheby's rileva un allentamento della curva ...