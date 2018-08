Nespresso Barista | la recensione

wired

(Di giovedì 2 agosto 2018) È apparsa da qualche settimana, tra gli accessori connessi, una nuova macchina per preparare ricette da bar. A prima vista la si può scambiare per una nuova versione dell’Aeroccino, il montalatte in commercio da vari anni che serve a preparare la schiuma per cappuccino, latte macchiato, marocchino ecc. Già il prezzo (195 euro) potrebbe far sospettare che si tratti di qualcosa di diverso, ma un’attenta analisi delle caratteristiche e successivamente una prova sul campo di una settimana hanno fugato ogni dubbio.è una macchina evoluta e intelligente, in grado di semplificarti notevolemente la vita se vuoi preparare tutta una serie di bevande a base di caffè (e non solo) con uno stile da fare invidia a Starbucks. Collegata tramite bluetooth all’app, ti fa scegliere la ricetta attraverso lo schermo del cellulare o del tablet e ti guida passo ...