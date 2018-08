Nella terre dell' avventura | Valtellina è adrenalina

Terremoto Nella notte ad Accumoli di magnitudo 2.9 : Di nuovo paura nel cratere del Terremoto di due anni fa. Una scossa di magnitudo 2,9 è stata registrata intorno le 5,34 vicino ad Accumoli , in provincia di Rieti . Non sono stati segnalati danni a ...

Terremoto Nella notte ad Accumoli di magnitudo 2.9 : Di nuovo paura nel cratere del Terremoto di due anni fa. Una scossa di magnitudo 2,9 è stata registrata intorno le 5,34 vicino ad Accumoli, in provincia di Rieti. Non sono stati segnalati danni a cose ...

Mauro Biglino ad Olbia : Dio parlò Nella Bibbia? Macché - erano extraterrestri : Nel volume l'Autore affronta il tema degli UFO e degli alieni partendo da una prospettiva inedita, avvalendosi di contributi tratti dall'antropologia, dalla scienza, dalla cronaca, dalla teologia e ...

Terremoto in Indonesia di magnitudo 6.4. L’epicentro Nella zona turistica di Lombok : Dieci morti e 40 feriti è il bilancio del Terremoto di magnitudo 6.4 che ha fatto tremare l’isola di Lombok, in Indonesia, non lontano da Bali. Lo ha reso noto l’istituto geologico americano Usgs. La scossa è avvenuta alle 5:47 ora locale (00:47 in Italia) con epicentro a Lelongken e ipocentro a soli 7,5 km di profondità....

INGV - i terremoti Nella storia : 28 luglio 1883 - la catastrofe di Casamicciola sull’isola d’Ischia : «Ccà pare Casamicciola...»: con queste parole il protagonista di Natale in casa Cupiello, la celebre commedia scritta da Eduardo De Filippo tra il 1931 e il 1932, descrive il caos cui si trova davanti entrando nella stanza dove poco prima, durante una furiosa lite tra la moglie e la figlia, sono finiti in pezzi stoviglie e soprammobili ed è stato «scassato» il presepe che stava costruendo con impegno maniacale. Perché De Filippo utilizza quel ...

Partito di Lopez Obrador Nella bufera : sottratti soldi ai terremotati : Il Partito di Andres Manuel Lopez Obrador , neoeletto presidente messicano, è stato accusato di essersi impossessato del denaro diretto alle popolazioni colpite dal sisma del 19 settembre 2017 . ...

Boldrini : “Nella scorsa legislatura risparmi dalla Camera per 435 milioni di euro - quest’anno altri 85 andranno ai terremotati” : "435 milioni di euro risparmiati dalla Camera nella scorsa legislatura. È davvero una buona notizia quella comunicata oggi dai questori di Montecitorio: altri 85 milioni di euro risparmiati dalla Camera dei deputati. È il frutto di una politica di risparmi e di rigore che abbiamo perseguito con determinazione nella scorsa legislatura e che aveva già fatto risparmiare 350 milioni allo Stato e, quindi, ai cittadini italiani. L’altra buona notizia ...

Terremoto - sciame sismico Nella notte sull’Etna : paura fino a Catania per la scossa più forte di magnitudo 3.5 : 1/8 ...

Terremoto in Calabria magnitudo 4.4 - paura Nella notte : La scossa registrata al largo delle coste di Tropea alle 4.50. Nessun danno. Decine di chiamate a vigili del fuoco e polizia

Paura Nella notte in Calabria e Sicilia : forte terremoto avvertito a Cosenza - Catanzaro - Reggio - Vibo Valentia e Messina : aggiornamenti LIVE [MAPPE e DATI INGV] : 1/5 ...

Norcia - cane terremotato percorre 60 km per tornare Nella sua terra : E' una storia che sta appassionando e facendo commuovere tutto il Belpaese quella che ci giunge da Norcia e che narra di un bellissimo esemplare di cane meticcio di 11 anni.Nocciolino, questo il nome del quadrupede, è rimasto da solo dal 2013, da quando cioè il suo padrone è venuto a mancare. Perso per sempre il suo fedele compagno di vita, il cane era diventato sospettoso e non si faceva avvicinare facilmente, pur rimanendo buonissimo e non ...

Terremoto Nella Sanità regionale lucana : 10.03 Domiciliari al governatore della Basilicata Pittella (Pd), nell'inchiesta materana su nomine e concorsi nella Sanità regionale. In carcere il commissario straordinario della Azienda sanitaria provinciale di Matera e il direttore amministrativo. Domiciliari per il commissario straordinario potentino per il direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera regionale "San Carlo" di Potenza e per un dirigente del Centro Oncologico ...

Terremoto Centro Italia : raccolte 63 mila tonNellate di macerie in Umbria : in Umbria, nelle zone colpite dal Terremoto in Centro Italia, sono state smaltite circa 63mila tonnellate di macerie e 130mila di terre e rocce: lo ha reso noto il presidente della Vus-Valle umbra servizi, Maurizio Salari. “Rispetto alle stime iniziali di 100 mila tonnellate di macerie da rimuovere, adesso abbiamo la certezza che sono molte di più, anche se una stima precisa al momento non è possibile farla,” ha spiegato Salari ...

Terremoto in Appennino - scossa di magnitudo 3 Nella notte tra Emilia e Toscana : La terra continua a tremare sull'Appennino tra le province di Modena e Lucca. Quella registrata nella notte è la sedicesima scossa, considerando solo quelle di magnitudo uguale o superiore a 2, avvertita nella zona dopo la prima e più forte di magnitudo 3.6 avvenuta nelle mattinata di domenica.Continua a leggere