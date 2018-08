Nei giorni di CR7 | che nostalgia per la normalità di Pablito Rossi

LISTERIA E ALTRE INTOSSICAZIONI ALIMENTARI/ Consigli di igiene Nei giorni del maxi caldo estivo : Allarme cibo contaminato, ma quali sono i metodi migliori per conservare cibo e prodotti ALIMENTARI vari? Soprattutto d'estate è facile che si possano creare complicazioni(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 16:08:00 GMT)

Auto e salsedine : i consigli per pulire i veicoli Nei giorni di mare : ISTOBAL ricorda che la salsedine del mare e la sabbia possono ossidare e graffiare differenti parti di un’Automobile. Gli esperti consigliano di pulire regolarmente il veicolo nei giorni di mare per evitare danni a vetri, carrozzeria e tappezzeria ISTOBAL, gruppo spagnolo leader in soluzioni per il lavaggio e la cura degli Autoveicoli, ricordava oggi che la salsedine del mare e la sabbia della spiaggia possono ossidare e graffiare diverse ...

Scompare per due giorni - 13enne trovata senza vita Nei boschi : «È stata violentata» : Era scomparsa del nulla, poi, dopo 2 giorni di ricerche il suo corpo è stato trovato cadavere. Lucy McHugh, 13enne di Southampton, Regno Unito, sparita lo scorso 25 luglio, è stata...

Zanzara tigre - Nei prossimi giorni rischio invasione in 67 province : c'è anche Roma : Dopo un clima altalenante, l'estate sembra essere finalmente arrivata, e insieme all'aumento delle temperature, anche il fenomeno Zanzara tigre comincia a farsi sentire nelle città italiane. Quali ...

Udinese - Pradè svela : “ecco cosa arriverà dal mercato Nei prossimi giorni” : Il ds dell’Udinese Pradè ha parlato delle prossime mosse di mercato del club della famiglia Pozzo: i dettagli “Abbiamo ancora qualcosa da chiedere al mercato: un difensore centrale e un esterno d’attacco/seconda punta. Ci stiamo guardando intorno, valutando ogni possibilità. Poi c’è Favilli, è un giocatore che ci piace, ma è uno della rosa di quelli che stiamo valutando, non il solo”. Il ds dell’Udinese ...

Tour de France - Nibali operato Nei prossimi giorni : Corsa contro il tempo per i Mondiali. L'intervento alla vertebra rimasta schiacciata nella caduta Tour de France 2018, oggi tappa 18. Orari tv, percorso e favoriti

Pendolari - giorni da incubo : treni rotti - ritardi e "pioggia" Nei convogli : Altra giornata difficile per i Pendolari vercellesi di ritorno da Milano, rimasti bloccati per oltre 75 minuti a un centinaio di metri dalla stazione di Novara. Il treno fermo per un guasto, i ...

Nei cieli di Assisi arrivano i droni. Tre giorni di eventi per un meeting unico nel panorama del centro Italia : ... durante i tre giorni, si esibiranno alcuni dei migliori piloti Fpv racing Italiani del Team di Paolo Mirabelli, oltre a dimostrazioni e spettacoli. Il programma di Assisi Drones Festival sarà ...

Turni di 13 ore Nei campi - anche di notte e per 30 giorni consecutivi : tre arresti : Facevano leva sullo stato di bisogno economico per organizzare il reclutamento di lavoratori nel comprensorio del sud-est barese (Mola di Bari-Noicattaro-Conversano-Rutigliano). Li conducevano a bordo dei pullman di un'azienda...

Tour de France - clamorosa decisione della giuria 3 giorni dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez e alla vigilia dei PireNei : Tour de France, decisione drastica della giuria in vista delle durissime tappe sui Pirenei dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez: finalmente vietati i fumogeni! E’ scattato il divieto per i tifosi del Tour de France di usare i fumogeni al passaggio della corsa: una decisione clamorosa e storica che arriva per la prima volta dopo anni di polemiche per l’utilizzo – da parte di alcuni barbari che non vogliamo ...

Fca : Manley nominato Ad - Nei prossimi giorni convocata assemblea : Milano, 21 lug., askanews, - Il cda di Fca 'ha deciso di accelerare il processo di transizione per la carica di Ceo in atto ormai da mesi e ha nominato Mike Manley amministratore delegato'. Lo ...

Treni e aerei a rischio Nei prossimi giorni : occhio agli scioperi : Treni e aerei a rischio nei prossimi giorni: occhio agli scioperi. Possibili disagi sabato e domenica a causa della protesta che dalle 21, per 24 ore, interesserà il gruppo Fs, Trenord, NTV. Nello...

Calciomercato Juventus - le mosse dopo CR7 : quattro cessioni ed innesti importanti per Allegri - cosa può succedere Nei prossimi giorni : Calciomercato Juventus – E’ una Juventus scatenata quella che si prepara alla prossima stagione, i bianconeri hanno piazzato già colpi clamorosi ma sembra solo l’inizio tra movimenti in entrata ed uscita. Sono arrivati Perin, Cancelo, Emre Can e Cristiano Ronaldo ed i ritorni di Caldara e Spinazzola ma sono previste altre importanti operazioni entro il prossimo mese. Partiamo dalla difesa, si sta per definire la cessione ...

