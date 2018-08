Nei fondali davanti a Capraia | trovato il sommergibile Guglielmotti | affondato 101 anni fa

Ragusa : scoperto relitto nave bizantina Nei fondali di Ispica : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) – Il relitto di una nave di epoca bizantina (VI sec. d.C.), probabilmente naufragata in prossimità della costa con un carico di anfore, è stato ritrovato a largo di Ispica ( Ragusa ), nella zona di Porto Ulisse. A segnalare i relitti è stato un cittadino, Antonio Giunta, che, nel mese di maggio, durante un’immersione ha notato sul fondale alcuni oggetti che per forma e fattura sembravano poter avere un ...

Ragusa : scoperto relitto nave bizantina Nei fondali di Ispica : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - Il relitto di una nave di epoca bizantina (VI sec. d.C.), probabilmente naufragata in prossimità della costa con un carico di anfore, è stato ritrovato a largo di Ispica ( Ragusa ), nella zona di Porto Ulisse. A segnalare i relitti è stato un cittadino, Antonio Giunta, c

Ragusa : scoperto relitto nave bizantina Nei fondali di Ispica : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) – Il relitto di una nave di epoca bizantina (VI sec. d.C.), probabilmente naufragata in prossimità della costa con un carico di anfore, è stato ritrovato a largo di Ispica ( Ragusa ), nella zona di Porto Ulisse. A segnalare i relitti è stato un cittadino, Antonio Giunta, che, nel mese di maggio, durante un’immersione ha notato sul fondale alcuni oggetti che per forma e fattura sembravano poter avere ...

Terza colonna di San Marco - a ottobre via alle ricerche Nei fondali di Venezia : Caccia al ' tesoro ' notturna a Venezia: cominceranno a ottobre e saranno svolte solo al calar del sole per non ostacolare la navigazione le ricerche della Terza colonna di San Marco. Secondo la ...