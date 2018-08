: 'Ndrangheta,arrestata anche criminologa - TelevideoRai101 : 'Ndrangheta,arrestata anche criminologa - newzit : ‘Ndrangheta. Arrestata la criminologa Angela Tibullo: aspirava a diventare la “regina della penitenziaria”… -

Tra le 45 persone arrestate stamattina dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria contro le cosche di 'Cacciola e Grasso di Rosarno c'é unaaccusata di concorso esterno in associazione di tipo mafioso,corruzione in atti giudiziari e intralcio alla giustizia. La, in particolare, grazie alla sua professione -riferiscono i Carabinieri- "é risultata determinante nelle dinamiche associative e nel perseguimento degli interessi illeciti di alcune cosche di '".(Di giovedì 2 agosto 2018)