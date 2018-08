‘Ndrangheta | arrestata la criminologa Angela Tibullo per concorso esterno Dda | “Era al

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 agosto 2018) Dalle trasmissioni televisive come “La vita in diretta” o “Un giorno in pretura” al carcere, passando per i convegni in cui discettava sui problemi dei detenuti. Frequentava il mondo dell’antimafia ma, in realtà, era al servizio della. Ladi Polistena voleva essere la “regina della penitenziaria” e per questo si prodigava per corrompere i periti che dovevano certificare l’incompatibilità al regime carcerario degli affiliati alla cosca Cacciola di Rosarno. Ad alcuni offriva soldi ad altri, invece, garantiva prestazioni sessuali con le escort messe a disposizione dalle famiglie mafiose. Con l’accusa dicon lac’è anche lei tra i 45 indagati destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dai gip di Reggio Calabria che hanno confermato i decreto di fermo disposti a inizio luglio dalla Dda nell’ambito ...