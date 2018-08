' Ndrangheta | 45 arresti nel Reggino | al vertice del clan anche 4 donne

Calabria - 45 arresti clan ' Ndrangheta : 7.20 Nuova operazione contro la 'ndrangheta nella Piana di Gioia Tauro (RC), al centro del grande traffico inernazionale di droga, in particolare cocaina. I Carabinieriri di Reggio Calabria stanno eseguendo 45 arresti nei confronti di persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione mafiosa finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti,tentato omicidio,estorsione, porto e detenzione di armi, danneggiamento e altri reati. ...

' Ndrangheta : 45 arresti - importante il ruolo delle donne : REGGIO CALABRIA - È in corso un'operazione dei Carabinieri di Reggio Calabria, coordinata dalla Dda, in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare a carico di 45 persone ritenute ...

‘ Ndrangheta - estorsione e porto illegale di armi : 14 arresti a Reggio Calabria : Carabinieri e polizia di Stato stanno eseguendo a Reggio Calabria un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 14 affiliati alla cosca ‘ndranghetista “Libri”. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, estorsione , detenzione e porto illegale di armi aggravati dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni. Gl investigatori hanno eseguito sequestri per un milione di euro. Sono state accertate dalle ...

Blitz anti-Ndrangheta contro la cosca "Libri" - 14 arresti per estorsione e porto d'armi : Polizia e Carabinieri stanno eseguendo a Reggio Calabria un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 persone accusate di essere affiliate alla cosca di 'ndrangheta dei "Libri". Le persone coinvolte nell'operazione sono accusate di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, detenzione e porto illegali di armi aggravati dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni e altri reati.Il provvedimento in esecuzione ...