' ndrangheta - 45 arrestati nel Reggino. Fermata anche nota criminologa : "Portava all'esterno i messaggi dei boss detenuti" : Operazione della Dda condotta dai carabinieri contro due cosche di Rosarno. Tra le accuse quella di traffico internazionale di droga: grandi partite di cocaina dal Sudamerica e hashish dal Marocco destinate al mercato del Nord Italia. Pesanti le accuse per Angela Tibullo

' ndrangheta - arrestati mandanti omicidio : 7.40 Operazione dei Carabinieri di Reggio Calabria e Vibo Valentia, coordinata dalla DDA reggina,con tre arresti per omicidio , porto e detenzione di armi clandestine e da guerra, ricettazione, commessi con il metodo e le finalità mafiose. Le indagini hanno permesso di individuare quindi i mandanti e gli esecutori dell' omicidio di Giuseppe Canale, affiliato alla cosca Condello-Chirico,ucciso il 12 agosto 2011, in pieno giorno da due killer ...

'ndrangheta - donna uccisa a Reggio Calabria : arrestati i killer : Fortunata Fortugno colpita a morte per errore il 16 marzo scorso era in macchina in compagnia di Demetrio Giudice, vero obiettivo del killer, sopravvissuto all'agguato -