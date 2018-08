NBA – Donovan Mitchell cuore d’oro | paga la riparazione dell’iPhone ad un ragazzo con un

sportfair

(Di giovedì 2 agosto 2018)protagonista di un gesto bellissimo: la stella dei Jazzlaad uncon un ritardo mentale, impossibilitato are l’eccessiva spesa I fan degli Utah Jazz sono letteralmente pazzi delle sue doti sul parquet, ma anche svestita la casacca NBAha dimostrato di avere un grande. Un, con un leggero ritardo mentale, si trovava in fila all’Apple store, pronto per riprendersi il suo iPhone, portato a riparare qualche giorno prima. Al momento dire la spesa però, il costo eccessivo ha sorpreso il, apparso in difficoltà poiché non poteva permettersi una tale spesa. Nello stesso negozio era presenteche, ascoltata la vicenda, hato in un batter d’occhio l’intera spesa, aiutando ila recuperare il suo iPhone fra gli applausi dell’intero negozio. Il gesto è stato ...