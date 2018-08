Nazionale Maschile | domani il primo test match contro l' Olanda

Pallavolo - si avvicinano i Mondiali per la Nazionale Maschile e quella femminile : le sensazioni degli azzurri : Si avvicinano gli appuntamenti clou della stagione 2018, la Nazionale maschile e quella femminile pronte per i rispettivi Campionati Mondiali Monica De Gennaro, libero titolare della formazione femminile, è da poco rientrata dal viaggio di nozze, necessariamente posticipato per consentirle la partecipazione alla Volleyball Nations League, con il marito Daniele Santarelli, suo allenatore all’Imoco Volley Conegliano e da poco divenuto ...

Dhl ha incontrato la Nazionale femminile e maschile in cammino verso i Mondiali : ... a settembre ci sarà l'appuntamento all'insegna della storia con gli Azzurri di Gianlorenzo Blengini, impegnati nei Campionati del Mondo in programma in Italia dal 9 al 30 settembre, rassegna iridata ...

Nazionale Maschile : i 22 atleti per i Campionati del Mondo : Il programma di lavoro verso la rassegna iridata Saranno quattro le amichevoli che la Nazionale Maggiore disputerà prima dei Campionati del Mondo. Si comincerà il 3 e 4 agosto a Cavalese con i match ...

La Nazionale Maschile di fioretto ha vinto l’oro nella gara a squadre dei Mondiali : La Nazionale maschile di fioretto ha vinto l’oro nella gara a squadre dei Mondiali in corso a Wuxi, in Cina. In finale, la squadra composta da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola ha battuto 45-34 gli Stati The post La Nazionale maschile di fioretto ha vinto l’oro nella gara a squadre dei Mondiali appeared first on Il Post.

Scherma – Mondiali 2018 : splendida cavalcata della Nazionale Maschile di sciabola - staccato il pass per la finale : Gli azzurri della sciabola hanno staccato il pass per la finale che vale la medaglia d’oro ai Mondiali di Scherma in corso di svolgimento a Wuxi L’Italia prenota la quinta medaglia ai Mondiali di Scherma in corso a Wuxi. La Nazionale di sciabola maschile accede infatti alla finale per l’oro, dove affronterà la Corea del Sud campione del mondo in carica. Il quartetto azzurro formato da Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico ...

Pallavolo – La Nazionale Maschile a Cavalese affronta l’Olanda per due amichevoli estive : Nazionale maschile: il 3 e 4 agosto a Cavalese due amichevoli contro l’Olanda La Nazionale seniores maschile si radunerà nuovamente a Cavalese lunedì 23 luglio per un collegiale che terminerà sabato 28. Questo l’elenco degli atleti convocati dal ct azzurro Gianlorenzo Blengini: Michele Baranowicz, Davide Candellaro, Simone Giannelli, Filippo Lanza, Gabriele Maruotti, Daniele Mazzone, Gabriele Nelli, Simone Parodi, Luigi Randazzo, Salvatore ...

Hockey prato : i convocati della Nazionale Maschile per un raduno in Repubblica Ceca : Non solo nazionale femminile, ovviamente la più attesa, visto l’appuntamento del Mondiale di Londra. In questa lunga estate per l’Hockey su prato sarà impegnata anche la squadra al maschile, che in questi giorni volerà in Repubblica Ceca, a Praga, dall’1 al 5 agosto, in preparazione alle Hockey Series Open di Gniezno (Polonia). Roberto Da Gai ha convocato 20 uomini per questo raduno. PORTIERI: Enrico Francesconi, Angelo ...

Pallavolo - lunedì scatta il ritiro della Nazionale italiana maschile in vista del Campionato del Mondo : In vista dei Campionati del Mondo in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre, la Nazionale italiana maschile di Pallavolo si radunerà lunedì Sta per concludersi il periodo di riposo della Nazionale maschile che lunedì 16 in serata tornerà a radunarsi come da tradizione a Cavalese (TN). In Val di Fiemme il gruppo allenato da Gianlorenzo Blengini comincerà così ufficialmente la sua preparazione in vista dei Campionati del Mondo ...

Basket – Al via oggi il raduno della Nazionale Maschile : Pascolo out per artrosinovite : Nazionale A: comincia oggi il ritiro a Trieste. Non ci sarà Davide Pascolo, out per artrosinovite del ginocchio destro. L’Italia prepara le gare contro Croazia (28 giugno) e Paesi Bassi (1 luglio) Comincia oggi il percorso che porterà la Nazionale verso le gare contro Croazia (28 giugno) e Paesi Bassi (1 luglio), ultimi due impegni della prima fase di qualificazione al Mondiale 2019. Gli Azzurri, già qualificati alla seconda fase, hanno ...

Rugby a 7 - Roma Seven 2018 : l’Italia maschile vince il torneo - la Nazionale femminile è terza : Sorride all’Italia il prestigioso torneo di Rugby a 7 “Roma Seven“: la nazionale maschile vince il torneo, mentre la nazionale femminile chiude al terzo posto. Entrambe le formazioni azzurre avevano chiuso il girone di qualificazione al primo posto, ma poi nella fase ad eliminazione diretta il loro destino è stato diverso. La compagine maschile in semifinale ha superato per 14-12 la selezione Roma Seven Kings, per poi ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : la Nazionale Maschile dell’Italia. Una squadra giovane per puntare all’oro : L’Italia è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro nel torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018 in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La nostra nazionale partirà con tutti i favori del pronostico anche se le altre formazioni del Mare Nostrum non devono essere sottovalutate: Francia, Spagna e Grecia sembrano essere le uniche squadre in grado di impensierirci nella corsa verso ...

Prevenzione tumore maschile / "Percorso Azzurro" - campagna Nazionale per la sensibilizzazione : Prevenzione tumore maschile, "Percorso Azzurro": campagna nazionale per la sensibilizzazione del cancro all'apparato genitale nell'uomo lanciata dalla Lilt la lega italiana contro i tumori.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 22:06:00 GMT)