Nasa | pronti i primi astronauti destinati ai voli privati

Nasa : "Pronti a tornare sulla Luna - base per i viaggi verso Marte" : A 50 anni dalla storica missione Apollo 11, segnata in maniera indelebile dalla passeggiata di Neil Armstrong sul suolo della Luna, la Nasa si prepara a ritornare sul satellite. E questa volta con un obiettivo ancor più ambizioso. Il piano dell"Agenzia americana prevede, infatti, di giungere entro il 2021 sul vicino corpo celeste che sarà usato, poi, come una sorta di trampolino di lancio per esplorare il ben più lontano Marte. A sbarcare per ...